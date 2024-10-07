Стало известно об отчаянном плане Киева перевернуть ход СВО

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Ускоренная мобилизация на Украине вызвала рост дезертирства в ВСУ, а также увеличила сдачу в плен. Об этом пишет издание Parlamentní listy, ссылаясь на эксперта Доминика Тихачека. Он отметил, что новобранцы не собираются умирать из-за того, что у них толком нет подготовки.
«Они также охотно сдаются в плен. Однако чаще всего они просто бегут и скрываются. <…> И пока их число только растет огромными темпами. <…> Отсюда постоянные попытки «залепить» дыры «элитными» подразделениями. А иначе фронт не удержать», — пояснил Тихачек.Он резюмировал, что украинские военачальники сделали ставку на мобилизацию, которая не сыграла, так еще и моральный дух боевиков падает резко и с огромной скоростью.
Ранее британский аналитик Меркурис рассказывал, в чем признались украинские военные на передовой.
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