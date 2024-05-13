Лишившийся обеих ног ветеран ВСУ получил повестку в военкомат

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Ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Симороз, потерявший обе ноги, рассказал на своем Telegram-канале, что вместе с квитанцией об оплате электроэнергии он получил повестку в военкомат.
«Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении из военного учета. Повестку приклеили к квитанции за коммуналку», – рассказал ветеран.
Он предположил, что военкоматы Украины рассылают повестки всем подряд, в том числе и негодным к военной службе. В связи с этим Симороз посоветовал военкомату делегировать свои задачи онлайн-ботам и отправить их на передовую.
В апреле Симороз, как сообщается, столкнулся с трудностями при пересечении украинской границы из-за подозрений в дезертирстве. Он заявил, что пограничники не позволили ему покинуть страну при поездке в Польшу на лечение.
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Александр Климов