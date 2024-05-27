Генштаб ВСУ признал успехи России на покровском направлении в ДНР

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Вооруженные силы (ВС) России добилась «частичного успеха» на покровском направлении, заявил в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявление цитирует издание Страна.ua» в Telegram-канале.
Отмечается, что российские военные пытаются прорвать оборону украинской армии в районе населенного пункта Очертино. Также идут бои в районе Сокола и Уманского.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее интенсивные бои ведутся на покровском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинский лидер подчеркнул, что российские войска также пытаются прорваться в северной части Харьковской области.
До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные участки фронта для украинской армии. По его словам, это покровское и кураховское направления.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее интенсивные бои ведутся на покровском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинский лидер подчеркнул, что российские войска также пытаются прорваться в северной части Харьковской области.
До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные участки фронта для украинской армии. По его словам, это покровское и кураховское направления.
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Александр Климов