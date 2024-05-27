Генштаб ВСУ признал успехи России на покровском направлении в ДНР

Европа столкнулась с беспрецедентным числом внутренних и внешних угроз и может прекратить свое существование, если не решит ряд кризисов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию германской конституции, передает ТАСС.