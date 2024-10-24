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Обстановка на всей линии боевого соприкосновения для армии Украины остаётся сложной. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Ситуация на фронте для украинских войск остаётся напряжённой и сложной, отметили в официальном Telegram-канале Генштаба.
Генштаб ВСУ представляет ежедневные сводки о ситуации на фронте. 7 октября сообщалось, что обстановка остаётся напряжённой. Наиболее тяжёлыми для ВСУ являются Красноармейское, Лиманское, Купянское и Кураховское направления.
Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что у ВСУ наблюдаются признаки частичного обрушения фронта. Только ресурсы и замотивированные солдаты могут действительно исправить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Однако их в армии Украины недостаточно.
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Генштаб ВСУ представляет ежедневные сводки о ситуации на фронте. 7 октября сообщалось, что обстановка остаётся напряжённой. Наиболее тяжёлыми для ВСУ являются Красноармейское, Лиманское, Купянское и Кураховское направления.
Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что у ВСУ наблюдаются признаки частичного обрушения фронта. Только ресурсы и замотивированные солдаты могут действительно исправить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Однако их в армии Украины недостаточно.
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Анастасия Чинкова