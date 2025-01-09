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Бои на окраине Суджи, вытеснение противника из Курской области, прорыв в Часов Яре: последние новости СВО

Фото: istockphoto/breakermaximus

Фото: istockphoto/breakermaximus

Российские войска ведут наступление на нескольких участках в приграничной зоне Курской области и добиваются определённых успехов. На Угледарском фронте ВС РФ освободили около 4 км², установив контроль над участком дороги от Великой Новосёлки до Новосёлки. О последних событиях на других направлениях расскажет «Радио 1».


Курская область


Российские войска ведут наступление на нескольких участках в приграничной зоне Курской области и добиваются определённых успехов. Как сообщает Юрий Подоляка в своём телеграм-канале, наиболее активные действия разворачиваются на северных окраинах Суджанского плацдарма, созданного Вооружёнными силами Украины. Российские подразделения постепенно вытесняют противника из районов населённых пунктов Малая Локня и Погребки.


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Украина в 2024 году призвала в ряды ВСУ порядка 200 тысяч человек

Херсонское направление


На Херсонском направлении Вооруженные силы Украины активнее используют дроны типа «Баба Яга» и увеличили обстрелы сел на берегу, нанеся 36 ударов за сутки. В результате удара по автозаправочной станции в Новой Каховке погибли два человека, еще четверо, включая беременную женщину, получили ранения. Также был ранен мирный житель в Алешках. Дроны атаковали территорию Центральной районной больницы, повредив машину скорой помощи.

Угледарское направление



На Угледарском фронте российские войска освободили около 4 км², установив контроль над участком дороги от Великой Новосёлки до Новосёлки. В районе Улаклы-Константинополь-Разлив продолжаются ожесточенные бои, противник пока удерживает свои позиции. Интенсивные бои возобновились за Янтарное, где ВС РФ отбили у ВСУ несколько позиций к западу от населенного пункта. Положение гарнизона ВСУ в районе Дачного стремительно ухудшается. Российские войска заняли опорный пункт на северном берегу Волчьей и установили огневой контроль над участком трассы Курахово-Запорожье.

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Торецкое направление



В Торецке российские войска захватили все районы многоэтажек, вытеснив ВСУ в пригород. Основные бои ведутся на севере за группу терриконов и высоты в районе трёх шахт: «№ 12», «Фомиха» и «Торецкая». Почти весь микрорайон Забалка находится под контролем ВС РФ. Кроме того, на западе от Торецка российские войска продолжают развивать успех в направлении Новоспасского, двигаясь вдоль железной дороги.

Часовоярское направление


В Часов Яре прорыв российских войск в северных микрорайонах ухудшил положение ВСУ в центре города. Сообщается, что российские силы повторно заняли часть завода огнеупоров и высотную застройку на западе. Также пришла новость об успехах на севере, где российские войска заняли позиции ВСУ у села Орехово-Васильевка.

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«ВХ» представил снятые с дрона кадры битвы якутского бойца с украинским военным

Покровское направление



На Покровском направлении российские войска очистили Елизаветовку и Воздвиженку, а бои продолжаются за Барановку. На западном фланге наши силы активно сражаются за выход к Котлино, и поступают сообщения о переброске дополнительных подразделений в этот район. Интенсивные сражения не прекращаются вдоль линии Солёное-Нововасильевка-Успеновка, а южнее был установлен контроль над Славянкой. Вооруженные силы Украины отступили на рубеж Андреевка-Ясеновое. Несмотря на то, что количество атак ВС РФ остаётся высоким, с наступлением зимы темпы наступления несколько снизились.

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#всу
#вс рф
#курская область
#запорожье
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#сво
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#танки
#бпла
Пленный Костюк: Командование ВСУ бросило солдат за отказ устанавливать мины
09 января 2025, 09:49

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Командование ВСУ бросило своих военнослужащих под обстрелом в Сумской области. Это произошло после того, как те отказались устанавливать противотанковые мины по видеоинструкции.
Об этом рассказал пленный украинский солдат Михаил Костюк, видеоинтервью с которым распространила пресс-служба министерства обороны РФ. По словам военнослужащего, его с сослуживцами привезли в заброшенный дом в Сумской области, где они просидели сутки. Затем туда же доставили партию противотанковых мин.

«Загрузили нас в машину и объяснили, показали видео, как устанавливать эти мины. Сказали выполнить задание — мы его выполнять отказались. Нам сказали, что отказ не принимается», — вспоминает Костюк.

Затем, когда солдаты ВСУ возвращались, они попали под сильный обстрел. Оказалось, что командование просто бросило их, никто за ними не вернулся и вывозить их не собирались. Не зная, как поступить, вся группа предпочла сдаться в плен.

По словам военнопленного, обучение его было очень поверхностным. Ему показали только, как держать автомат и как им пользоваться. На этом военная подготовка закончилась.

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В Краснодарском крае повреждён частный дом из-за падения обломков дрона ВСУ
09 января 2025, 09:34

Фото: iStock/Diy1

В станице Петровской, расположенной в Славянском районе Краснодарского края, был повреждён частный дом в результате падения обломков украинского беспилотника. Пострадавших нет, расселять жителей дома не потребуется. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём telegram-канале.
«<…> в частном домовладении повреждён подводящий газопровод, кровля и выбиты окна», — цитирует слова губернатора ТАСС.
Кондратьев поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому помочь жителям станицы восстановить повреждённое имущество. На месте работают экстренные службы.

По данным Минобороны, за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 15 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации: Белгородской, Брянской областями и над территорией Краснодарского края.

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#россия
#бпла
#новости
#всу
#вс рф
#минобороны
#краснодарский край
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Минобороны: Ефрейтор Аверин спас 20 раненых сослуживцев под шквальным огнём
09 января 2025, 09:33

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Гвардии ефрейтор Владимир Аверин во время контратаки ВСУ оказал помощь 20 раненым сослуживцам. После этого он в одиночку сумел эвакуировать товарищей с поля боя.
О мужестве и отваге российского бойца рассказали в министерстве обороны РФ. Противник предпринял попытку массированной контратаки на позиции, занимаемые российскими штурмовиками. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, рискуя собственной жизнью, ефрейтор Аверин оказал неотложную медицинскую помощь 20 раненым сослуживцам.

После этого он в одиночку под шквальным огнём одного за другим эвакуировал раненых с поля боя. Затем боец погрузил военнослужащих в грузовик и оперативно отвёз их в полевой госпиталь. Благодаря мужеству ефрейтора Аверина его товарищи остались живы.

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Трамп не планирует уступок Путину в вопросе украинского конфликта
Келлог: Трамп хочет спасти Украину, он не намерен делать уступки Путину
09 января 2025, 08:29

Фото: iStock/Diy13

Избранный президент США Дональд Трамп не намерен идти на уступки российскому президенту Владимиру Путину в вопросе разрешения конфликта на Украине, заявил в среду Кит Келлог, спецпосланник по Украине в администрации Трампа, пишет РИА Новости.
В интервью телеканалу Fox News Келлог подчеркнул, что Трамп не собирается «что-то отдать» российскому лидеру и сосредоточен на защите суверенитета Украины.

«Важно понимать, что он хочет спасти Украину и ее суверенитет», — отметил Келлог.

По его словам, избранный президент нацелен на достижение справедливого и честного урегулирования конфликта и уверен, что в ближайшее время сможет наладить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Кроме того, Келлог раскритиковал уходящего президента США Джо Байдена за отказ от диалога с российским лидером, назвав это крупнейшей ошибкой его администрации.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

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#сво
#всу
#рф
#переговоры
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 15 БПЛА ВСУ
09 января 2025, 07:51

Фото: iStock/e-crow

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 15 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Пять вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области, один – над территорией Брянской области и девять – над территорией Краснодарского края. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Россия не даст Украине сохранить армию если избранный президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать киевский режим. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
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#пво
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия не даст Украине сохранить армию
09 января 2025, 06:46

Фото: iStock/Irina Piskova

Россия не даст Украине сохранить армию если избранный президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать киевский режим. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Как передают РИА Новости слова эксперта, Россия сейчас имеет полный контроль над ВСУ. В случае если поддержка Украины прекратиться, то Киев не выдержит мощь российской армии. При этом Джонсон отметил, что Трамп больше всех заинтересован в мирном урегулировании конфликта на фоне своего обещания сделать это за 24 часа.

Аналитик уточнил, если на момент 21 января боевые действия на Украине продолжаться, то Трамп станет предметом критики. Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.

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#россия
#поддержка
#всу
#вс рф
#киев
#трамп
#украина
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РИА Новости: трое бойцов ВС РФ взяли в плен 11 солдат ВСУ в Курахово
09 января 2025, 06:28

Фото: iStock/Diy13

Три штурмовика российской армии смогли взять в плен 11 солдат ВСУ в Курахово. Об этом рассказал командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным «Боксер» для РИА Новости.
«Зачищая дом мы обнаружили огневые точки противника, они были подавлены, и враг, видя, что мы не расстреляли их сослуживцев — там были из разных, была такая сборная команда из разных бригад ВСУ, 33-й, 86-я и другие, — они запросили пощады и мы там наловили по этому дому 11 человек втроем», — рассказал боец ВС РФ.

Как отметил «Боксер» противник был морально истощен и не хотел идти в бой за неконституционный режим Владимира Зеленского. При этом солдат уточнил, что хотел убить военнослужащих ВСУ, однако те попросили пощады и их решили взять в плен.

Напомним, что Курахово находится в 46 километрах от Донецка. О взятии города рассказали в Министерстве обороны РФ в понедельник. Курахово является крупнейшим населенным пунктом на юго-западе ДНР.

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#всу
#вс рф
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#донбасс
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В Курской области на минуту объявили ракетную опасность
09 января 2025, 05:49

Фото: iStock/bpawesome

На всей территории Курской области на минуту была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает региональный Оперштаб.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — говорится в сообщении telegram-канала в 05:49 по местному времени.

Уже в 05:50 появилась информация об отбое ракетной опасности. Подробностей инцидента на данный момент нет. Власти пока не давали комментарий по событию.

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#курская область
#ракетная опасность
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Дубинский: мат Зеленского снизил объем военной помощи с 2 млрд до 500 млн
09 января 2025, 03:14

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высмеял Владимира Зеленского за его интервью американскому журналисту Лексу Фридману с использованием мата, после чего объем военной помощи для Украины снизился с 2 миллиардов до 500 миллионов долларов. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Пишут, что финальный пакет помощи Украине от уходящей администрации Байдена составит 500 миллионов. До интервью Зеленского - обещали два миллиарда. Вот что значит - хорошо выступить», — заявил политик.

Напомним, что Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью журналисту Фридману, в котором несколько раз использовал нецензурную лексику. В частности мат был во время критики Запада, когда он не вводил санкции против РФ перед началом спецоперации на Украине. Также нецензурная лексика использовалась в процессе диалога о президенте России Владимире Путине. К тому же Зеленский с помощью мата жаловался на участников Будапештского меморандума, которым, по его словам, все равно на Украину.

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