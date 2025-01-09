Бои на окраине Суджи, вытеснение противника из Курской области, прорыв в Часов Яре: последние новости СВО

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Российские войска ведут наступление на нескольких участках в приграничной зоне Курской области и добиваются определённых успехов. На Угледарском фронте ВС РФ освободили около 4 км², установив контроль над участком дороги от Великой Новосёлки до Новосёлки. О последних событиях на других направлениях расскажет «Радио 1».
Курская область
Российские войска ведут наступление на нескольких участках в приграничной зоне Курской области и добиваются определённых успехов. Как сообщает Юрий Подоляка в своём телеграм-канале, наиболее активные действия разворачиваются на северных окраинах Суджанского плацдарма, созданного Вооружёнными силами Украины. Российские подразделения постепенно вытесняют противника из районов населённых пунктов Малая Локня и Погребки.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении Вооруженные силы Украины активнее используют дроны типа «Баба Яга» и увеличили обстрелы сел на берегу, нанеся 36 ударов за сутки. В результате удара по автозаправочной станции в Новой Каховке погибли два человека, еще четверо, включая беременную женщину, получили ранения. Также был ранен мирный житель в Алешках. Дроны атаковали территорию Центральной районной больницы, повредив машину скорой помощи.
Угледарское направление
На Угледарском фронте российские войска освободили около 4 км², установив контроль над участком дороги от Великой Новосёлки до Новосёлки. В районе Улаклы-Константинополь-Разлив продолжаются ожесточенные бои, противник пока удерживает свои позиции. Интенсивные бои возобновились за Янтарное, где ВС РФ отбили у ВСУ несколько позиций к западу от населенного пункта. Положение гарнизона ВСУ в районе Дачного стремительно ухудшается. Российские войска заняли опорный пункт на северном берегу Волчьей и установили огневой контроль над участком трассы Курахово-Запорожье.
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Торецкое направление
В Торецке российские войска захватили все районы многоэтажек, вытеснив ВСУ в пригород. Основные бои ведутся на севере за группу терриконов и высоты в районе трёх шахт: «№ 12», «Фомиха» и «Торецкая». Почти весь микрорайон Забалка находится под контролем ВС РФ. Кроме того, на западе от Торецка российские войска продолжают развивать успех в направлении Новоспасского, двигаясь вдоль железной дороги.
Часовоярское направление
В Часов Яре прорыв российских войск в северных микрорайонах ухудшил положение ВСУ в центре города. Сообщается, что российские силы повторно заняли часть завода огнеупоров и высотную застройку на западе. Также пришла новость об успехах на севере, где российские войска заняли позиции ВСУ у села Орехово-Васильевка.
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Покровское направление
На Покровском направлении российские войска очистили Елизаветовку и Воздвиженку, а бои продолжаются за Барановку. На западном фланге наши силы активно сражаются за выход к Котлино, и поступают сообщения о переброске дополнительных подразделений в этот район. Интенсивные сражения не прекращаются вдоль линии Солёное-Нововасильевка-Успеновка, а южнее был установлен контроль над Славянкой. Вооруженные силы Украины отступили на рубеж Андреевка-Ясеновое. Несмотря на то, что количество атак ВС РФ остаётся высоким, с наступлением зимы темпы наступления несколько снизились.
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