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Укрепрайон в городе Курахово сопоставим по значимости для обороны ВСУ с аналогичными сооружениями в освобождённых ранее Авдеевке и Угледаре. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам чиновника, Курахово является важнейшим населённым пунктом в обороне ВСУ. Украинские войска выстраивали там подземные коммуникации и бросали на это направление серьёзные силы, стараясь удержать город. Для ВСУ это такой же по значимости укрепрайон, как Авдеевка и Угледар, освобождённые ВС РФ.
Пушилин, ссылаясь на данные Минобороны России, заявил, что Украина задействовала порядка 15 тысяч военных, пытаясь удержать город. В итоге, до 80% из них были убиты или ранены.
В настоящее время украинские бойцы отодвинуты на запад, а подразделения ВС РФ продолжают идти вперёд, сдвигая оборону ВСУ. Также уточняется, что именно из Курахово проводился обстрел Петровского и Кировского районов Донецка на протяжении нескольких лет.
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Пушилин, ссылаясь на данные Минобороны России, заявил, что Украина задействовала порядка 15 тысяч военных, пытаясь удержать город. В итоге, до 80% из них были убиты или ранены.
В настоящее время украинские бойцы отодвинуты на запад, а подразделения ВС РФ продолжают идти вперёд, сдвигая оборону ВСУ. Также уточняется, что именно из Курахово проводился обстрел Петровского и Кировского районов Донецка на протяжении нескольких лет.
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Анастасия Чинкова