Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на всей линии фронта

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Генштаб ВСУ заявил, что обстановка на всей линии боевого столкновения остается напряженной, однако тяжелее всего украинским военным приходится на четырех направлениях.
«Ситуация на фронте остается напряженной. Горячее всего сейчас на лиманском, купянском, покровском (красноармейском) и кураховском направлениях», — говорится в Telegram-канале Генштаба ВСУ.
Ранее украинский Генштаб уже был вынужден признать сложную обстановку на фронте для украинских войск, подобное заявление прозвучало на фоне информации об освобождении Угледара российскими войсками.
При этом ведомство опубликовало ежедневную сводку, в которой больше нет упоминания Угледара. Последний раз город упоминался 1 октября. Уже в следующей сводке говорилось об атаках российских сил на Богоявленовку.
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