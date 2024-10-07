На Западе предпочитают молчать о том, что Украина потеряла территории, сообщает издание Advance. Обозреватели отмечают, что, когда киевский режим придет в точку, где его сможет «спасти» только лишь глобальная война, окажется, что Украина не важна в геополитическом контексте.