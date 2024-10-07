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На Западе предпочитают молчать о том, что Украина потеряла территории, сообщает издание Advance. Обозреватели отмечают, что, когда киевский режим придет в точку, где его сможет «спасти» только лишь глобальная война, окажется, что Украина не важна в геополитическом контексте.
В материале также сказано, что стратегия по истощению РФ — неэффективна и нереальна, на что указывают в том числе и победы российской армии, и стойкость страны в целом.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что Киев напал на Курскую область в ответ на мирное предложение российского лидера Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта.
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«Запад вскоре придет к горькому выводу: Украина будет вынуждена потерять территории, только если мир не рухнет в третью мировую войну. Но никто не хочет говорить об этом вслух», — сказано в статье.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что Киев напал на Курскую область в ответ на мирное предложение российского лидера Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта.
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Никита Кротов