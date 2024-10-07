В США спрогнозировали дальнейшую судьбу Украины в ходе СВО

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Боевики ВСУ проиграют в противостоянии с Россией в любом случае и даже не удержат позиций на линии фронта. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works выразил офицер американских ВС в отставке Дэниел Дэвис.
«Фактический баланс сил на земле решительно и бесповоротно на стороне России. Для Украины пути к победе нет. Теперь Киев даже не сможет сохранить нынешние линии фронта. Это бесповоротно. Россия продолжит идти по намеченному пути», — прокомментировал собеседник.Аналитик добавил, что остается лишь гадать, по какому пути пойдет российская сторона: постепенно уничтожит оставшихся украинских боевиков или будет стремительно прорываться по всему фронту.
«Оба варианта возможны. <…> Но независимо от того, какой курс они выберут, они выиграют», — заключил эксперт.Российская спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на приграничье в Курской области.
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