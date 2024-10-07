Ход конем Белоусова: как ВС РФ лишили Киев возможности бить по Москве и кто «послал» Зеленского

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Пока Владимир Зеленский выпрашивает разрешение у западных партнеров разрешить наносить удары по территории России дальнобойным оружием, армия России нанесла мощные удары по порту в Одессе и складу боеприпасов в Киеве, где хранились западные дальнобойные боеприпасы и ждали своего часа. Таким образом, Украине больше нечем бить по России. Подробности приводит «Радио 1».
Белоусов изменил тактику ударов ВС РФ
По данным Telegram-канала INSIDER-T, армия России 6 октября уничтожила в Киеве и Одессе арсеналы дальнобойного оружия, которое ВСУ собирались использовать для ударов по Москве. Мощные взрывы прогремели в порту Одессы и пригороде Киева. Уточняется, что западные боеприпасы привезли туда недавно. Там они должны были храниться до получения Владимиром Зеленским разрешения на удары по России.
Однако теперь авторы отмечают, что задача для ВСУ сильно усложнилась ввиду того, что новые поставки вооружений могут произойти не скоро из-за неоднозначной позиции США.
Telegram-канал Condottiero в свою очередь сообщил, что ВС РФ разнесли склады с дальнобойным оружием ВСУ.
«Удары ВС РФ сегодня (6 октября) по портовой инфраструктуре в Одессе и на Дунае были выбраны очень удачно. Все корабли-носители РЛС и пусковых установок ракет, а также корабли, с которых запускаются БЭКи (безэкипажные катера — ред.), были прибиты штормом к причальным стенкам. Во время прошлого удара были уничтожены два крупных катера береговой охраны ВСУ вместе с экипажами», — говорится в сообщении.
Тем временем в Минобороны РФ заявили, что ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» в порту «Южный» Одесской области было уничтожено судно-контейнеровоз с боеприпасами. Уточняется, что удар был нанесен в момент разгрузки.
«Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», — уточнили в оборонном ведомстве России.
По некоторым данным, были уничтожены дальнобойные ракеты, которые должны были запускаться с истребителей F-16 и наносить удары по глубокому тылу РФ. Таким образом, INSIDER-T делает вывод, что команда министра обороны России Андрея Белоусова поменяла подход по нанесению ударов по объектам украинских войск. Теперь наносятся не «удары возмездия», а превентивные.
«Ну что, гады, ударили по Москве? Ход конем Белоусова. Мы ждать не будем, уничтожим их хлопушки до последнего винтика», — пишут пользователи Сети.
США послали Зеленского куда подальше
Напомним, в конце сентября Зеленский посетил США с официальным визитом, где встретился президентом Джо Байденом и другим руководством страны, а также с кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Зеленский представил партнёрам «план победы», который, по его словам, включает в том числе «разрешение на дальнобойность».
Однако США отправили Зеленского с его «планом победы» куда подальше, пишет газета Times со ссылкой на свои источники.
«Американцы пообещали украинскому лидеру только 2,4 млрд долларов и не дали разрешение на атаки дальнобойным оружием по объектам в России. Зеленский также не получил какие-либо гарантии представления помощи в будущем и вступления в НАТО, которые он так хотел», — говорится в статье.
Один британский дипломат назвал новый «план победы» Зеленского списком покупок, а не стратегией. При этом немецкий политик заявил, что конфликт заходит в тупик, и западные страны не могут вечно платить за него, а Киеву стоит стать более реалистичным в своих ожиданиях.
Тем временем El Pais пишет, что из-за затягивания войны Запад все больше давит на киевские власти, стремясь добиться начала переговоров c Россией.
«Минимальная поддержка Зеленского во время его визита в США свидетельствует о смене настроения партнёров в сторону переговоров с Россией», — говорится в статье.
Издание подчеркивает, что Запад не согласовал с Зеленским «план победы» и поставку «дальнобойного оружия», а Трамп во время предвыборных митингов и вовсе «унижал Зеленского».
Таким образом, западные аналитики отмечают изменение настроений среди союзников Украины, которые всё активнее обсуждают «прагматичный путь завершения войны».
Здравое мнение или удар по Брюсселю
Премьер Словакии Роберт Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю в ответ на запросы некоторых европейских политиков разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием.
«Некоторые участники Европарламента говорят: «Надо разрешить бить (по России) ракетами средней дальности, большой дальности». Может, одной из таких ракет ударить по какому-нибудь фонтану в Брюсселе? Чтобы они поняли, о чем вообще во всем мире говорят», — сказал Роберт Фицо, видео с заявлением опубликовала партия SMER.
Пока непонятно, чем закончится эта история, однако ясно одно, что пока Украина пытается получить заветное разрешение, дальнобойных боеприпасов у нее становится все меньше.
Читайте также:
Бербок не исключает возможного разрешения ВСУ бить по России немецким оружием
Боррель сделал заявление по Украине
В Польше объяснили, что Украину не примут в ЕС по одной причине
Элина Позднякова