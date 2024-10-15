Глава ДНР Пушилин: боевики ВСУ атакуют Угледар, эвакуация мирных затруднена

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Боевики ВСУ атакуют Угледар, эвакуация мирных граждан затруднена, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин телеканалу «Россия-24».
«Противник, будучи выдавлен из данного населённого пункта, всё же в направлении Богоявленки, то есть в лесополосах ещё находится и старается нанести ущерб, урон всем, кто находится в данном городе, в Угледаре, и, конечно же, создаёт достаточно серьёзные сложности», — пояснил Пушилин.
До этого Пушилин информировал, что бойцы ВС РФ освободили более чем две трети Дзержинска от боевиков ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса от киевских неонацистов продолжается с конца февраля 2022 года. Российская армия планомерно уничтожает противника.
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