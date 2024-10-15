Глава ДНР Пушилин: боевики ВСУ атакуют Угледар, эвакуация мирных затруднена

Обстановка в Курском приграничье остается напряженной, ВС РФ продолжают оказывать активное сопротивление украинской армии. В Селидово ВСУ удалось взять в тиски. Продвижение российских войск также зафиксировано на Запорожском фронте. О последних событиях в зоне СВО на 15 октября расскажет «Радио 1».