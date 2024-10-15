Бойцы ВС РФ контролируют ключевую автомобильную развязку к югу от Часова Яра

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Российские силы контролируют одну из ключевых автомобильных развязок к югу от населенного пункта Часов Яр. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Есть определенные успехи под Часовым Яром. Под контроль взяли ключевую развязку к югу от города», — прокомментировал источник журналистам.Информатор добавил, что на подступах к населенному пункту для боевиков ВСУ обстановка складывается не лучшим образом.
Перед этим в региональном управлении ФСБ по Псковской области сообщали, что россиянин передавал украинским разведчикам информацию о воинских и гражданских объектах Пскова. Сейчас с ним работают силовики.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.
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