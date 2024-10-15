Глава МИД Финляндии заявила об усталости Запада от поддержки Украины

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Западные страны устают от поддержки Украины. Об этом сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, пишет Financial Times.
По ее словам, Запад все больше надеется на какую-либо форму урегулирования украинского противостояния. Валтонен признала, что вспыхнувший конфликт на Ближнем Востоке отвлек на себя не только внимание, но и ресурсы.
Данная ситуация заставила многие государства задуматься о поиске решения для Украины, заключила глава МИД Финляндии.
Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО не запугать угрозами со стороны РФ, блок продолжит оказывать поддержку Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Данная ситуация заставила многие государства задуматься о поиске решения для Украины, заключила глава МИД Финляндии.
Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО не запугать угрозами со стороны РФ, блок продолжит оказывать поддержку Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова