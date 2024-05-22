Генштаб ВСУ заявил о вынужденном «маневре» на покровском направлении в ДНР

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Генеральный штаб ВСУ заявил, что покровское направление — самое напряженное на всей линии фронта. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства
«Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения... На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра», — сказано в сообщении.Покровском украинские власти называют город Красноармейск в Донецкой народной республике.
Руководство украинской армии добавило, что ожесточенные бои также ведутся в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.
До этого стало известно, что украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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