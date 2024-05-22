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Генштаб ВСУ заявил о вынужденном «маневре» на покровском направлении в ДНР

Генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление на линии фронта
22 мая 2024, 02:03
Фото: istock / YakubovAlim

Фото: istock / YakubovAlim

Генеральный штаб ВСУ заявил, что покровское направление — самое напряженное на всей линии фронта. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства
«Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения... На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра», — сказано в сообщении.
Покровском украинские власти называют город Красноармейск в Донецкой народной республике.



Руководство украинской армии добавило, что ожесточенные бои также ведутся в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.

До этого стало известно, что украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#красноармейск
#город
#всу
#военные
Над Старым Осколом уничтожили беспилотник
Гладков: над Старым Осколом в Белгородской области сбили БПЛА
22 мая 2024, 03:03

Фото: istock / sommersby

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Старым Осколом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав в Телеграм-канале.
«Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — написал Гладков.
Сообщается, что в результате падения фрагментов дрона в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль, оперативные службы работают на месте.

Обход территории продолжится в светлое время суток.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее система ПВО уничтожила БПЛА над Брянской областью.

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#губернатор
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#аппарат
#пво
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В Полтавской области прогремели взрывы
«Общественное»: в Полтавской области раздались взрывы
22 мая 2024, 00:35

Фото: istock / aapsky

В Полтавской области Украины слышны взрывы. Об этом информирует украинское издание «Общественное».
Детали не приводится. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

До этого сообщалось, что система ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью.

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#беспилотник
#оператор
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#всу
#рф
#пво
#взрыв
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Система ПВО уничтожила БПЛА над Брянской областью
21 мая 2024, 23:15

Фото: istock / e-crow

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Бюрянскйо областью. Об этом информирует Минобороны России в Телеграм-канале.
«Около 22:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении ведомства.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
#бпла
#аппарат
#всу
#минобороны
#пво
#дроны
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Первое изъятие доходов от активов РФ в пользу Украины ожидается в июле
21 мая 2024, 21:56

Фото: istockphoto / butenkow

Прибыль от замороженных активов России в пользу Киева впервые планируется передать в июле 2024 года, говорится в релизе Еврокомиссии, опубликованном 21 мая.
«Скорость остается ключевым фактором, и Комиссия продолжит прикладывать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле», — отметил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Согласно релизу, средства от замороженных активов РФ будут перечисляться Украине дважды в год и будут использоваться для военной помощи и восстановления страны. В 2024 году 90% закупок вооружений и техники для Украины будут осуществлены через Европейский фонд мира, а остальные — из бюджета ЕС.

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Неизвестные на могиле Бандеры в Мюнхене написали «Нам нужны выборы»
21 мая 2024, 21:48

Фото: iStock/dragana991

Памятник на могиле лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*) Степана Бандеры в Мюнхене исписали на украинском языке призывами к проведению выборов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Мюнхене неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры. Там сделали несколько надписей: «Нам нужны выборы», — говорится в публикации в Telegram.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Глава государства отметил, что в настоящее время проведение такого мероприятия является «неуместным».

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#выборы
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#всу
#зеленский
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Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборов
Конгрессвумен Грин: Зеленский для Украины диктатор, срок его полномочий истек
21 мая 2024, 20:25

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала Владимира Зеленского диктатором за отмену выборов на Украине и призвала не заставлять американских налогоплательщиков помогать Киеву.
«Зеленский теперь диктатор для Украины, так как срок его полномочий истек вчера, и он отменил выборы», — написала Грин в соцсети X.
Она подчеркнула, что Украина «не является демократией», и заявила, что американских налогоплательщиков нельзя заставлять «спонсировать правительство Украины по миллиарду в месяц», в том числе на поддержку в конфликте, «который они не могут выиграть».

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#выборы
#военные
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#поставки
#зеленский
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Российский доброволец спас на себе из-под обстрела раненого танкиста
Доброволец из Красноярского края спас из-под обстрела раненого танкиста
21 мая 2024, 20:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Доброволец из Красноярского края с позывным Цыган спас на себе из-под обстрела раненого танкиста, пишет KP.RU.
В конце января текущего года отряд штурмовиков и разведчики-радиотелефонисты попали в засаду недалеко от Кременной. В какой-то момент украинским боевикам удалось подбить российский танк, где водителем был Тимур Авхадеев. Экипаж боевой машины оказался заблокирован.

В результате бойцы выбрались из танка, поползли к лесополосе. Рядом взорвался дрон, упало дерево и повредило танкисту ноги. Тогда он почувствовал, что кто-то начал его тащить.

Когда его уже спасли, танксит спросил, откуда родом спасший его боец. Выяснилось, что они оба из Минусинска.

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Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне СВО
21 мая 2024, 19:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Наводчик-оператор танка Т-80 с позывным «Ромео» рассказал о боевой работе в зоне специальной военной операции. Кадры публикует Минобороны России в своем Telegram-канале.
По словам военного, подразделение получило задание — атаковать противника несколькими танками. Уточняется, что танковые удары наносятся каждой боевой машиной поочередно.

«Ромео» отметил, что одновременной в бой шла российская пехота. Боец заключил, что экипаж ВС РФ работает четко и слаженно, «как одно целое».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Пленный заявил, что броневик MaxxPro не подходит для боев на Украине
21 мая 2024, 19:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Американский бронеавтомобиль MaxxPro не подходит для боевых действий на Украине из-за своей заметности и недостаточной проходимости. Об этом заявил Константин Якубцов, украинский солдат, сдавшийся в плен на артемовском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Якубцов служил в 41-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в роли наводчика-оператора на таком броневике.

«MaxxPro не подходит для нашего региона из-за болотистой и рельефной местности. Он предназначен для пустыни, очень высокий и заметный. Его можно подбить с расстояния в 3 км» — пояснил Якубцов.

Пленный также рассказал, что после мобилизации прошел подготовку в Дериевке, Кировоградская область, где они несколько раз стреляли из автоматов, а затем в течение трех месяцев рыли окопы.

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