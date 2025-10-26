Достижения.рф

Волчанск освобожден на 70 процентов, сообщил Герасимов

Герасимов сообщил в докладе Путину об освобождении Волчанска на 70%
Валерий Герасимов (Фото: www.kremlin.ru)

На сегодняшний день освобождено более 70 процентов Волчанска. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.



Соответствующий доклад был представлен в рамках визита Путина в один из командных пунктов объединенной группировки войск. По словам Герасимова, ВС РФ окружили Купянск, а российские штурмовики успешно отбили у ВСУ переправы через реку Оскол.

Он добавил, что группировка войск «Запад» завершает освобождение Ямполя.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

