Волчанск освобожден на 70 процентов, сообщил Герасимов

26 октября 2025, 09:27

Герасимов сообщил в докладе Путину об освобождении Волчанска на 70%

Валерий Герасимов (Фото: www.kremlin.ru)

На сегодняшний день освобождено более 70 процентов Волчанска. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.