Волчанск освобожден на 70 процентов, сообщил Герасимов
На сегодняшний день освобождено более 70 процентов Волчанска. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.
Соответствующий доклад был представлен в рамках визита Путина в один из командных пунктов объединенной группировки войск. По словам Герасимова, ВС РФ окружили Купянск, а российские штурмовики успешно отбили у ВСУ переправы через реку Оскол.
Он добавил, что группировка войск «Запад» завершает освобождение Ямполя.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
