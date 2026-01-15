15 января 2026, 07:08

Слюсарь: Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область

Фото: iStock/NiseriN

Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на объекты в Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.





Он уточнил, что ПВО сбила воздушные цели над Таганрогом, Каменском и Донецком. Также атаку украинских БПЛА остановили в Советском и Миллеровском районах.





«Никто из людей не пострадал. Данных о разрушениях на земле не поступало. Информация уточняется», — добавил Слюсарь.