Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область
Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на объекты в Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что ПВО сбила воздушные цели над Таганрогом, Каменском и Донецком. Также атаку украинских БПЛА остановили в Советском и Миллеровском районах.
«Никто из людей не пострадал. Данных о разрушениях на земле не поступало. Информация уточняется», — добавил Слюсарь.Ранее «Радио 1» передавало, что над Таганрогом Ростовской области прозвучало несколько взрывов, при этом в небе наблюдались яркие вспышки.
Напомним, что в ночь с 14 на 15 января вражеские дроны стремились нанести удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области.