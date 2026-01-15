Российские силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА

15 января 2026, 07:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 14 на 15 января. Они перехватили 34 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.