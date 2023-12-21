Киев планировал за 15 суток блокировать Мелитополь в рамках контрнаступления

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ВСУ планировали в ходе неудавшегося контрнаступления за 15 суток блокировать Мелитополь, и далее наступать к границам Крыма. Такие данные привел начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
«Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом, - заявил Герасимов.
Он отметил, что к началу контрнаступления ВСУ сосредоточили на запорожском направлении 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин. Примерно половину из них составляли образцы, переданные Украине странами Запада в рамках военной помощи. По словам Герасимова, далее группировка ВСУ была увеличена до 80 батальонов.
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