В ДНР медики, рискую жизнями, извлекли из спины бойца взрыватель от ВОГ

Фото: iStock/sergeyryzhov
Военные медики 1-й гвардейской танковой армии группировки ВС РФ «Запад» провели уникальную, сложную операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из спины российского военнослужащего. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
В оборонном ведомстве рассказали, что бригада врачей извлекла ВОГ из мягких тканей спины военный, при этом сам объект находился близко к позвоночнику.
Подчеркивается, что медики рисковали жизнями, так как взрыватель во время операции мог сдетонировать. Но возможности медлить не было — пациент находился в критическом состоянии, и врачи решили проводить операцию в бронежелетах.
Читайте также:
Подмосковные врачи удалили мужчине крупную мозговую аневризму в форме сердца
Российские врачи спасли семилетнего ребенка с инсультом
Сослуживцы погибшего в Марьинке бойца начали выполнять его последнюю просьбу
Подчеркивается, что медики рисковали жизнями, так как взрыватель во время операции мог сдетонировать. Но возможности медлить не было — пациент находился в критическом состоянии, и врачи решили проводить операцию в бронежелетах.
«Для нас первым делом важно спасти жизнь пациентам. Когда мы нашли этот предмет, страха не было, была обычная работа», — цитирует агентство слова хирурга 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» Расула.
Читайте также:
Подмосковные врачи удалили мужчине крупную мозговую аневризму в форме сердца
Российские врачи спасли семилетнего ребенка с инсультом
Сослуживцы погибшего в Марьинке бойца начали выполнять его последнюю просьбу
Диана Аванесян