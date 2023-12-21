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Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком

Минобороны: российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком
21 декабря 2023, 10:25
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что выявить места расположения противника удалось благодаря воздушной разведке. По информации ведомства, в результате ударов было уничтожено несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы ВСУ.

Также российские военнослужащие поразили опорные пункты украинской армии на Донецком направлении, в ходе атаки удары нанесли по замаскированным укрепленным полевым позициям.


Ранее сообщалось, что российские военные Западной группировки войск уничтожили опорный пункт и бойцов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

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