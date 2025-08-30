Герасимов заявил о продвижении российских войск на нескольких направлениях
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил о продолжении наступательных действий на различных участках линии фронта.
По его словам, в Сумской области взято под контроль 210 кв. км территории и 13 населённых пунктов. Также сообщается о продвижении на волчанском, липцовском и ореховском направлениях, в Днепропетровской и Запорожской областях.
«Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях», — заявил Герасимов.Кроме того, было заявлено о продвижении в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населённых пунктов. На ореховском направлении в Запорожской области сообщается о взятии шести посёлков. Также, по словам представителя российского командования, продолжаются активные действия в районе Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.