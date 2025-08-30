Герасимов заявил о продвижении российских войск на нескольких направлениях

30 августа 2025, 16:42

Герасимов: ВС РФ продолжают наступление по всей линии фронта

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил о продолжении наступательных действий на различных участках линии фронта.





По его словам, в Сумской области взято под контроль 210 кв. км территории и 13 населённых пунктов. Также сообщается о продвижении на волчанском, липцовском и ореховском направлениях, в Днепропетровской и Запорожской областях.

«Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях», — заявил Герасимов.