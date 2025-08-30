В российском регионе мирный житель получил баротравму при ударе дрона по машине
В результате атаки с использованием беспилотника в Белгородской области пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Чрезвычайное происшествие случилось в селе Зозули Борисовского района. По предоставленным данным, удар дрона был нанесён по автомобилю. В результате инцидента мужчина получил баротравму. Его госпитализировали для обследования в больницу №2 Белгорода.
Глава области уточнил, что в результате происшествия были повреждены три транспортных средства и два частных дома. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы, включая полицию, МЧС и скорую медицинскую помощь. Их силами проводится осмотр территории и установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось об инциденте в Тульской области, где обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на территорию завода.
Читайте также: