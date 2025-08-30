ВС России освободили Камышеваху в ДНР
Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Камышеваха в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
В зоне действия группировки «Восток» за сутки противник потерял свыше 250 солдат и две бронемашины. Также российские войска ликвидировали склад материальных средств ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
