Шольц сделал очередное заявление об отправке военных и Taurus на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не отправит на Украину свои войска и дальнобойные ракеты Taurus, пока он занимает свой пост. Об этом он говорил в преддверии предстоящего в бундестаге голосования по вотуму доверия, которое состоится 16 декабря.