Шольц сделал очередное заявление об отправке военных и Taurus на Украину

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не отправит на Украину свои войска и дальнобойные ракеты Taurus, пока он занимает свой пост. Об этом он говорил в преддверии предстоящего в бундестаге голосования по вотуму доверия, которое состоится 16 декабря.
«Мы не делаем ничего, что ставит под угрозу нашу собственную безопасность, и поэтому мы не поставляем Украине никаких крылатых ракет. Это оружие с дальним радиусом действия, которое может применяться глубоко в Россию», — заявил Шольц.
Он также подчеркнул, что Германия не отправит на Украину свои войска, пока он является канцлером страны.
Шольц пояснил, что немцев беспокоит вопрос поддержки Украины, отметив, что Германия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву.
Читайте также:
Bloomberg: Немецкая экономика вплотную приблизилась к точке невозврата
Партия Шольца исключила поставку дальнобойных ракет Taurus Украине
Экс-министр экономики ФРГ Линднер: коалиция распалась из-за разногласий в правительстве
Элина Позднякова