ВСУ исчерпали силы для новых попыток атаковать Тёткино и Новый Путь под Курском
ВСУ исчерпали силы для новых попыток атаковать Тёткино и Новый Путь в Курской области. О ситуации на передовой военкоры Telegram-канала «Архангел Спецназа» рассказали в эксклюзивном интервью каналу SHOT.
Отмечается, что в районе указанных населённых пунктов украинские войска перестали предпринимать активные действия и задействовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для перехода госграницы. В минувшие выходные российские войска накрыли несколько дислокаций ВСУ вдали от границы России.
В Сумской области операторы российских FPV-дронов активно уничтожают пункты управления БПЛА «Баба Яга», которые активно применяются украинскими войсками для минирования трас и лесополос, а также ликвидируют бронированные боевые машины (ББМ) типа «Козак», бронированные медицинские машины и малые средства передвижения, включая квадроциклы.
Также в указанном районе командование ВСУ отправляет своих военных на «мясные» штурмы, в ходе которых они ликвидируются действиями бойцов ВС РФ.
В настоящее время российские штурмовые отряды производят зачистку территорий в Сумской области и создают буферную зону.
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