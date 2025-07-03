ВСУ исчерпали силы для новых попыток атаковать Тёткино и Новый Путь под Курском

03 июля 2025, 15:35

Фото: iStock/E_Kryzhanivskyi

ВСУ исчерпали силы для новых попыток атаковать Тёткино и Новый Путь в Курской области. О ситуации на передовой военкоры Telegram-канала «Архангел Спецназа» рассказали в эксклюзивном интервью каналу SHOT.