Германия намерена продать Бразилии танки, от которых отказалась Украина

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Германия рассматривает возможность продажи Бразилии танков Leopard 2A6 и боевых машин пехоты Marder 1A5, которые ранее предлагались Украине. Об этом сообщает портал TecnoDefensa.



По данным источника, речь идёт о крупной партии из 65 танков и 78 БМП, отремонтированных и модернизированных на предприятии немецкой компании KNDS. Официального подтверждения отказа Украины от такой техники пока не было, о чём также пишут местные СМИ.

Ранее Вооруженные силы Украины имели на вооружении 81 танк Leopard 2. Часть машин уже повредили или уничтожили, а западные аналитические порталы визуально подтвердили потерю 42 единиц.

Анастасия Чинкова

