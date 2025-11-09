Германия намерена продать Бразилии танки, от которых отказалась Украина

09 ноября 2025, 17:53

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Германия рассматривает возможность продажи Бразилии танков Leopard 2A6 и боевых машин пехоты Marder 1A5, которые ранее предлагались Украине. Об этом сообщает портал TecnoDefensa.