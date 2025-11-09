Германия намерена продать Бразилии танки, от которых отказалась Украина
Германия рассматривает возможность продажи Бразилии танков Leopard 2A6 и боевых машин пехоты Marder 1A5, которые ранее предлагались Украине. Об этом сообщает портал TecnoDefensa.
По данным источника, речь идёт о крупной партии из 65 танков и 78 БМП, отремонтированных и модернизированных на предприятии немецкой компании KNDS. Официального подтверждения отказа Украины от такой техники пока не было, о чём также пишут местные СМИ.
Ранее Вооруженные силы Украины имели на вооружении 81 танк Leopard 2. Часть машин уже повредили или уничтожили, а западные аналитические порталы визуально подтвердили потерю 42 единиц.
