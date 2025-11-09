09 ноября 2025, 17:38

Политик Филиппо: Европа должна перестать вооружать Украину

Фото: istockphoto/Artfully79

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в X призвал Евросоюз прекратить поставки оружия Украине и восстановить отношения с Россией.





Ранее, 28 октября, Филиппо утверждал, что у объединения есть заинтересованность в эскалации конфликта.





«Давайте прекратим эту безрассудную гонку с деньгами и оружием для Украины и немедленно возобновим конструктивный и спокойный диалог как можно быстрее!» — говорится в публикации.