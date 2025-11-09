Во Франции осудили помощь Украине
Политик Филиппо: Европа должна перестать вооружать Украину
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в X призвал Евросоюз прекратить поставки оружия Украине и восстановить отношения с Россией.
Ранее, 28 октября, Филиппо утверждал, что у объединения есть заинтересованность в эскалации конфликта.
«Давайте прекратим эту безрассудную гонку с деньгами и оружием для Украины и немедленно возобновим конструктивный и спокойный диалог как можно быстрее!» — говорится в публикации.
Кроме того, Филиппо говорил, что ЕС стремится получить дополнительные военные полномочия, отнимая их у государств-членов, а в Брюсселе полагают, что боевые действия поспособствуют созданию «европейского государства» с собственной армией.