Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Немецкий генерал Фрейдинг: Половина поставленных Киеву танков Leopard уничтожены

Немецкий генерал Фрейдинг: Половина поставленных Киеву танков Leopard уничтожены

30 декабря 2023, 11:14
Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Германия поставила Украине 18 современных танков Leopard 2. В настоящее время около половины из них уничтожены или повреждены.

Об этом заявил бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, возглавляющий ситуационный центр по Украине при министерстве обороны ФРГ. В разговоре с изданием Süddeutsche Zeitung он отметил, что примерно половина танков, поставленных Киеву Германией, выведены из строя. Причём, по словам немецкого военачальника, не всегда причиной этого были повреждения, полученные на поле боя. Иногда боевые машины ломались из-за неумелой замены деталей украинскими механиками.

Фрейдинг подчеркнул, что Украина не в состоянии ремонтировать танки по стандартам немецких правил эксплуатации, что приводит к быстрому износу деталей и длительным простоям. Если же, например, пользоваться литовскими центрами технического обслуживания, то это также создаёт проблемы, так как один только путь от польско-украинской границы занимает 36 часов, заключил генерал бундесвера.

Читайте также:

Генерал Фрейдинг: Россия способна использовать для войны детали холодильников

Чемезов: западные танки «горят очень хорошо»

Украина получила удар в спину от союзника, пишут СМИ
#танки
#украина
#фрг
#машины
#германия
#ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины в акватории Чёрного моря
МО РФ: безэкипажный катер ВМС Украины уничтожили в акватории Чёрного моря
30 декабря 2023, 10:30

Фото: iStock/bbsferrari

Минобороны РФ сообщает об уничтожении безэкипажного катера ВМС Украинцы в акватории Чёрного моря.
Отмечается, что около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был замечен украинский беспилотный катер. Российским военным удалось оперативно уничтожить объект.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника над несколькими регионами России, такими как Брянская, Курская, Орловская и Московская области.

Также ночью украинские военные произвели массированный обстрел территории Белгородской области. В результате этого погиб один мирный житель, ещё четверо ранены.

Читайте также:

Подполье назвало объекты на Украине, пораженные ударами 29 декабря

Несколько воздушных целей уничтожены на подлете к Белгороду

Economist: ВС РФ нанесли удары по местам производства ракет и дронов ВСУ
#чёрное море
#минобороны рф
#вс рф
#всу
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь на Украине ждёт отправка на фронт
Нарушители комендантского часа в новогоднюю ночь на Украине отправятся в ВСУ
30 декабря 2023, 09:47

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Нарушившие комендантский час в новогоднюю ночь украинцы могут отправиться на фронт. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолий Серединский в ходе телемарафона.
По его словам, полицейские будут доставлять нарушителей в районные отделы для установления причин намеренного нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь. После этого граждане могут поступить в военкоматы, поскольку там активно интересуются такими лицами.

В результате, нарушители правопорядка могут оказаться в рядах ВСУ и отправятся на фронт.

Читайте также:

«Всё равно мы все умрем»: Советник Залужного мотивирует украинцев идти в армию

Экс-советник Кучмы Соскин: Украинцы не хотят воевать за Зеленского

Три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства, заявил Небензя
#украина
#новый год
#нарушители
#всу
#военком
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страна.ua»: Уволенная помощница Залужного Мартынюк была певицей в Москве
30 декабря 2023, 09:33

Фото: istockphoto/JARAMA

Бывшая советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, уволенная после заявления о том, что смерть в любом случае настигнет военнослужащих, в прошлом была известна как солистка российской поп-группы «Сливки».
Как пишет издание «Страна.ua», 39-летняя Мартынюк училась актёрскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения. В 2002 году она уехала в Москву и в течение двух лет входила в состав музыкального коллектива «Сливки». В 2006 году она дебютировала в кино, снявшись в российском комедийном боевике «Ненасытные». После этого Мартынюк снялась ещё в 14 фильмах и сериалах.

В Москве она также вышла замуж, в браке родилась дочь. Однако в 2008 году супруги развелись и Алла Мартынюк вернулась в Киев. В 2014 году она поддержала майдан, а после начала конфликта на Донбассе стала волонтёром.

В интервью YouTube-каналу Мартынюк призвала родителей военнообязанных не беспокоиться о том, что их дети могут уйти на фронт и погибнуть, поскольку «смерть всё равно настигнет всех». После этого Залужный заявил, что у него нет помощников на общественных началах, а внештатные сотрудники не должны что-либо комментировать от его имени.

Читайте также:

Залужный уволил советницу, заявившую о неизбежности смерти для солдат ВСУ

«Всё равно мы все умрем»: Советник Залужного мотивирует украинцев идти в арми​ю

Залужный сообщил об ударах ВС РФ по военным и промышленным объектам Украины
#дети
#кино
#смерть
#сотрудники
#youtube
#интервью
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: Средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника ВСУ над территорией России
30 декабря 2023, 08:37

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь на субботу, 30 декабря, российские дежурные системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Пресс-служба российского оборонного ведомства уточнила, что вражеские дроны самолётного типа были сбиты ракетами или обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Брянской, Курской, Орловской и Московской областей. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информация о повреждениях наземных объектов уточняется.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле приграничных районов региона со стороны ВСУ. В результате атаки один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе один ребёнок, написал глава области в своём телеграм-канале.

Читайте также:

Над территорией Брянска сбили два беспилотника

Несколько воздушных целей уничтожены на подлете к Белгороду

Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Шебекино
#губернатор
#человек
#информация
#сво
#Вячеслав Гладков
#всу
#служба
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Запорожском направлении завершается подготовка штурмовых групп ВДВ
Новороссийские десантники завершают подготовку на Запорожском направлении
30 декабря 2023, 05:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

Подготовка штурмовых отделений Воздушно-десантных войск Новороссийского гвардейского горного соединения подходит к завершению на Запорожском направлении, сообщили из Министерства обороны Российской Федерации.
«Завершается подготовка штурмовых отделений ВДВ Новороссийского гвардейского горного соединения на одном из полигонов, расположенных в тылу проведения специальной военной операции», — прокомментировали в Минобороны.
По информации ведомства, этот процесс происходит на территории Запорожской области.

«Десантники проходят интенсивные боевые тренировки на полигоне. Они выполняют учебные стрельбы из своего стандартного оружия и боевой техники, осваивают действия в составе боевых групп и отделений, улучшают навыки гранатометчиков, а также проводят стрельбы из крупнокалиберных снайперских винтовок», — пояснили в Министерстве обороны.
Подготовкой занимаются опытные инструкторы данного соединения, призванные обеспечить высокий уровень подготовки каждого бойца.

Читайте также:

Военных врачей в зоне СВО представили к госнаградам

Mash: ВСУ атаковали радиозавод «Стрела» в Брянской области

Новости СВО: где продвинулись ВС РФ, на каком участке готовятся к наступлению ВСУ
#подготовка
#вдв
#операции
#тренировки
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия отказалась давать объяснения об инциденте с ракетой в Польше
Поверенный Ордаш: РФ не будет давать объяснения об инциденте с ракетой в Польше
30 декабря 2023, 04:38

Фото: iStock/macky_ch

Временный представитель России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Россия не собирается предоставлять объяснения относительно инцидента с ракетой, проникшей в воздушное пространство страны, пока не будут представлены конкретные доказательства. Его высказывания приводит РИА Новости.
«Пока у нас нет конкретных доказательств, мы не будем предоставлять разъяснений, так как считаем эти обвинения необоснованными», — подчеркнул дипломат.
Ордаш отметил, что ранее Россию пытались связать с подобным инцидентом в ноябре прошлого года, когда ракета упала на территории Польши. Впоследствии выяснилось, что боеприпас прибыл из направления Украины.

Ранее стало известно, что заместитель главы польского Министерства Иностранных Дел Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного представителя РФ и вручил ему ноту, в которой ведомство требовало объяснений относительно «инцидента с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения таких действий».

Читайте также:

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши

Полянский: Внеочередное заседание СБ ООН по Украине начнётся в 00:00

Игнат заявил, что инцидент с НЛО в Польше является сигналом Западу
#боеприпас
#мид
#нло
#ракета
#заседание
#инцидент
#оон
#дипломат
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье назвало объекты на Украине, пораженные ударами 29 декабря
Лебедев: удары 29 декабря на Украине поразили заводы, ПВО и дислокации наемников
30 декабря 2023, 03:36

Фото: iStock/RamonCast

Ракетные удары, совершенные 29 декабря, были направлены на несколько объектов на Украине, включая военные заводы имени Малышева в Харькове и «Артём» в Киеве, порт и ПВО в Одессе, склад боеприпасов в его окрестностях, а также местоположение иностранных наемников во Львове и на Яворовском полигоне в Львовской области. Об этом заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные своих товарищей из украинских регионов, передает РИА Новости.
Украинские СМИ подтвердили информацию о взрывах в нескольких городах и регионах, включая Киев, Харьков, Одессу, Львов, Сумы, Хмельницкую и Черкасскую области. В связи с этим воздушная тревога была объявлена по всей стране.

По словам Лебедева, Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, входящий в концерн «Укроборонпром» и занимающийся выпуском и ремонтом танков, танковых двигателей и боевых машин для Вооруженных Сил Украины, был поражен во время ударов.

Он описывает несколько моментов атаки, включая пожар и последующие взрывы, утверждая, что на заводе находилось военное оборудование в момент удара. Также утверждается, что в пятницу было зафиксировано 15 ракетных ударов по Харькову, а информация о попадании по заводу Малышева была сообщена еще 21 сентября.

Читайте также:

Три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства, заявил Небензя

Небензя опроверг обвинения в адрес России в «ударах» по мирным объектам

В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек
#пожар
#завод
#сми
#взрывы
#оборудование
#человек
#тревога
#информация
#Белгород
#всу
#киев
#воздушная тревога
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленскому сообщили, какой «сюрприз» ему приготовила Россия на Новый год
Соскин: украинцам нужно приготовиться к ракетным атакам на Новый год
30 декабря 2023, 03:06

Фото: iStock/Alex Kochev

Штрафы за использование петард определяются в соответствии с требованиями, установленными местными органами власти, сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов агентству «Прайм».
Он подчеркнул, что в некоторых регионах существует полный запрет на использование петард и фейерверков, что подразумевает возможные штрафы для всех нарушителей. В других регионах, включая Москву, централизованные городские мероприятия были отменены, но запрет на петарды для граждан не введен.

«Отмена салютов означает отказ администрации от проведения централизованных городских мероприятий по запуску фейерверков. В некоторых случаях применяется полный запрет на фейерверки, даже для частных лиц», — пояснил эксперт.
Чтобы избежать штрафов, важно правильно выбирать место для запуска. По общим правилам, это недопустимо в жилых районах и лесах. Рекомендуется использовать одну из разрешенных площадок, список которых обычно публикуется местными властями перед праздником.

Читайте также:

Небензя опроверг обвинения в адрес России в «ударах» по мирным объектам

Небензя посоветовал Киеву ждать «самых плохих новостей»

Над территорией Брянска сбили два беспилотника
#отмена
#эксперт
#запрет
#мероприятия
#штрафы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя опроверг обвинения в адрес России в «ударах» по мирным объектам
Небензя: в ударах по гражданским объектам Украины виновата ее ПВО
30 декабря 2023, 02:38

Фото: kremlin.ru

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности опроверг обвинения западных стран в ударах, наносимых по гражданской инфраструктуре Украины, и обвинил украинскую систему ПВО в этом.
«Если говорить о событиях сегодня, то мы можем обсудить исключительно действия украинских систем ПВО, установленных в жилых кварталах украинских городов, что противоречит международному гуманитарному праву. На это уже нет сомнений у пользователей украинских соцсетей, которые явно предупреждают своих сограждан об этом», — заявил Небензя.
Он отметил, что люди сами публикуют новые видеоролики, показывающие, как российские ракеты и беспилотники поражают объекты военной инфраструктуры и склады вооружений с характерной детонацией. В отличие от этого, украинские ракеты ПВО либо не попадают в цель, либо сбиваются с курса, падая на жилые дома и мирные объекты, что, по словам Небензя, происходит из-за размещения систем ПВО в жилых районах.

Читайте также:

Небензя посоветовал Киеву ждать «самых плохих новостей»

В ООН не приняли поправку о приостановке боёв в Газе из-за США

Небензя назвал две страны, которые препятствуют прекращению огня в Газе
#страны
#дома
#люди
#оон
#ракеты
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф