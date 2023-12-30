Немецкий генерал Фрейдинг: Половина поставленных Киеву танков Leopard уничтожены

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Германия поставила Украине 18 современных танков Leopard 2. В настоящее время около половины из них уничтожены или повреждены.
Фрейдинг подчеркнул, что Украина не в состоянии ремонтировать танки по стандартам немецких правил эксплуатации, что приводит к быстрому износу деталей и длительным простоям. Если же, например, пользоваться литовскими центрами технического обслуживания, то это также создаёт проблемы, так как один только путь от польско-украинской границы занимает 36 часов, заключил генерал бундесвера.
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Александр Бойцов