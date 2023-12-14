Германия передала Киеву вторую систему ПВО Patriot и ракеты к ней

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Германия передала Украине уже вторую систему ПВО Patriot, а также ракеты к ней в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщает немецкое правительство.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вторая система противовоздушной обороны Patriot, которая поставлена Украине Германией, будет введена в эксплуатацию до конца этого года. Напомним, в августе этого года Берлин впервые поставил киевскому режиму боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов системы Patriot.
Кроме того, в новом пакете военной помощи Украине от ФРГ значатся девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, более семи тысяч боеприпасов для 155-мм артиллерии, три беспилотных машины для разминирования. Также Германия передала Киеву 14 систем обнаружения БПЛА, восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros, прицепы для тягачей и восемь тысяч 40-мм выстрелов для гранатометов.
Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Германию с визитом, который ранее нигде не анонсировался. Его самолёт приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне.
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Кроме того, в новом пакете военной помощи Украине от ФРГ значатся девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, более семи тысяч боеприпасов для 155-мм артиллерии, три беспилотных машины для разминирования. Также Германия передала Киеву 14 систем обнаружения БПЛА, восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros, прицепы для тягачей и восемь тысяч 40-мм выстрелов для гранатометов.
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Элина Позднякова