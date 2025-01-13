Германия передала Украине первую новейшую самоходную гаубицу

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус передал Украине первую из 54 колесных самоходных артиллерийских установок (САУ) Boxer RCH 155 в рамках церемонии около оборонного франко-германского концерна KNDS. Трансляция его выступления велась изданием Welt.
Ранее концерн сообщал, что произведёт по заказу Киева 54 колесных гаубицы RCH 155. В начале этого года правительство Германии объявило, что профинансирует закупку 36 таких гаубиц для ВСУ.
Писториус в ходе передачи первой установки послу Алексею Макееву заявил, что Украина может рассчитывать на Германию, которая готова взять на себя ответственность в Европе.
Отмечается, что САУ оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM, который позволяет вести огонь в движении. Для цифрового управления достаточно водителя и командира. В будущем концерн собирается автоматизировать выстрелы и оснастить гаубицы дистанционным управлением.
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Писториус в ходе передачи первой установки послу Алексею Макееву заявил, что Украина может рассчитывать на Германию, которая готова взять на себя ответственность в Европе.
Отмечается, что САУ оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM, который позволяет вести огонь в движении. Для цифрового управления достаточно водителя и командира. В будущем концерн собирается автоматизировать выстрелы и оснастить гаубицы дистанционным управлением.
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Анастасия Чинкова