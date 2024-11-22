Германия поставит Украине четыре тысячи беспилотников с ИИ

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Германия отправит Украине четыре тысячи автономных беспилотников, использующих искусственный интеллект. Такое решение властей вызвало острую реакцию у противников роботов-убийц, сообщает газета Times.
Ранее на сайте правительства Германии появились сведения о подготовке к поставке на Украину управляемых ракет AIM-9L, двух многофункциональных радиолокационных станций TRML-4D, четырёх тысяч боевых беспилотников и 361 разведывательного дрона Songbird. Поставки должны осуществиться в ближайшие несколько недель.
После опубликования данного документа обострились дискуссии, касающиеся конкретно автономных беспилотников, оснащённых искусственным интеллектом. Такие дроны могут самостоятельно определять цели для совершения атак, в связи с чем критики таких технологий назвали их вооружёнными версиями роботов-убийц.
В настоящее время, пишет газета, решение о поражении намеченной цели с помощью дрона принимает его оператор. Однако некоторые эксперты обеспокоены тем, что гонка вооружений может привести к появлению на линии боевого соприкосновения полностью самостоятельных беспилотников.
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После опубликования данного документа обострились дискуссии, касающиеся конкретно автономных беспилотников, оснащённых искусственным интеллектом. Такие дроны могут самостоятельно определять цели для совершения атак, в связи с чем критики таких технологий назвали их вооружёнными версиями роботов-убийц.
В настоящее время, пишет газета, решение о поражении намеченной цели с помощью дрона принимает его оператор. Однако некоторые эксперты обеспокоены тем, что гонка вооружений может привести к появлению на линии боевого соприкосновения полностью самостоятельных беспилотников.
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Анастасия Чинкова