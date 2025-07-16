Германия потратит все возможные средства на покупку оружия для Украины – Брутер

16 июля 2025, 21:25

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Германия потратит все возможные ресурсы на закупку американского вооружения для Украины, несмотря на отказ ряда стран от участия в инициативе США по поставкам оружия в Европу. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.