Германия потратит все возможные средства на покупку оружия для Украины – Брутер
Германия потратит все возможные ресурсы на закупку американского вооружения для Украины, несмотря на отказ ряда стран от участия в инициативе США по поставкам оружия в Европу. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
В понедельник президент США Дональд Трамп анонсировал поставку американского вооружения через страны Евросоюза. Расходы при этом полностью лягут на Европу. Участвовать в инициативе отказались Франция, Италия, Чехия и Венгрия.
Брутер подчеркнул, что Германия охотно будет тратить все возможные ресурсы на американское вооружение для Украины. При этом отказавшиеся от инициативы страны всё равно продолжат финансировать ВСУ, поскольку они все «консолидированы русофобией» и не допускают даже мысли о победе России, поскольку в таком случае Европа утратит субъектность в глазах Глобального Юга и мирового большинства.
Эксперт добавил, что Европа сделала слишком высокие ставки на победу Украины, поэтому любые попытки в политических кругах помешать поставкам оружия будут пресекаться.
При этом Трампу абсолютно не важно, какие именно европейские государства будут выделять средства на закупку оружия для Украины, поскольку для него главное – переложить основную часть финансовых и репутационных издержек на партнёров.
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