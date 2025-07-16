Кремль призвал к давлению на Украину для возобновления переговоров
Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину, чтобы возобновить переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.
Также Москва готова взять паузу для анализа заявлений Дональда Трампа и, при необходимости, Владимир Путин прокомментирует их.
Ранее Песков озвучил принципиальный момент при подписании документов с Украиной и раскрыл, когда состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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