Российские военные продолжают пресекать рейдовые попытки ВСУ в Курской области

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Российские войска в течение суток продолжали пресечение попыток рейдовых действий ВСУ в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что все атаки со стороны украинских войск успешно пресекались подразделениями группировки войск «Север».
В ведомстве подчеркнули, что огневое поражение живой силы и техники украинской армии было нанесено ВС РФ в районах Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского, а также на западной окраине города Суджа в Курской области.
В Минобороны добавили, что операция по ликвидации формирований ВСУ на приграничных территориях Курской области будет продолжена.
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В ведомстве подчеркнули, что огневое поражение живой силы и техники украинской армии было нанесено ВС РФ в районах Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского, а также на западной окраине города Суджа в Курской области.
В Минобороны добавили, что операция по ликвидации формирований ВСУ на приграничных территориях Курской области будет продолжена.
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Анастасия Чинкова