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Украинские войска несут большие потери при атаке на Курскую область. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он рассказал, что в украинском городе Сумы наблюдается много машин скорой помощи, а также просьб о сдаче крови.
Лебедев подчеркнул, что пехота ВСУ, танки и иная военная техника быстро уничтожаются российскими войсками, при этом «не особо возобновляются».
Рано утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи военных предприняли попытку захвата участка территории Суджанского района Курской области.
В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что военным удалось остановить продвижение ВСУ вглубь российского региона.
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Лебедев подчеркнул, что пехота ВСУ, танки и иная военная техника быстро уничтожаются российскими войсками, при этом «не особо возобновляются».
Рано утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи военных предприняли попытку захвата участка территории Суджанского района Курской области.
В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что военным удалось остановить продвижение ВСУ вглубь российского региона.
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Анастасия Чинкова