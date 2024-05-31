В Госдуме прокомментировали разрешение США Украине наносить удары по России

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Разрешение Соединённых Штатов на нанесение украинскими войсками ударов по территории России никак не скажется на ходе спецоперации, но США столкнутся с угрозами, поскольку постоянно повышают градус эскалации. Об этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее представитель Госдепа США сообщил агентству, что президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать поставленное американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают Харьковской области. При этом был оставлен в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и других средства дальнего огневого поражения.
Картаполов подчеркнул, что это разрешение не изменит ход СВО, поскольку угрозы «как были, так и останутся». При этом возникнут новые угрозы для США, поскольку именно эта страна повышает градус эскалации конфликта. Россия будет отвечать на подобные решения ассиметрично, заключил эксперт.
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Анастасия Чинкова