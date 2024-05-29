Российский боец раскрыл условия успешного штурма позиций ВСУ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Уральские штурмовики из состава группировки «Центр» штурмовали Северное и Тоненькое в «плащах-невидимках». Об этом рассказал командир взвода штурмовиков с позывным «Призрак».
«Ночью от «теплака» (тепловизора — ред.) мы прятались, у меня есть такой «плащ-невидимка». Он против «теплака» плащ. Слышишь, летит, тук – сел, как кочка, сидишь, лицо вниз спрятал, он пролетает мимо тебя. Если у тебя его нет, то ты ныряешь в блиндаж, где начинается «разбор тебя"», — цитирует РИА Новости «Призрака».
Он пояснил, что ВСУ начинают активно бить по блиндажу и перестают только тогда, когда думают, что живых там больше нет.
Российский боец добавил, что при штурме сложнее всего подойти к противнику так, чтобы он этого не заметил. Если это сделать удалось, то штурм длится порядка 15 минут. А вот если всё же ВСУ замечают российскую группу, то тогда по ней начинают работать дроны, пулемёты и автоматы.
Таким образом «Призрак» отметил, что «плащи-невидимки» максимально полезны для штурмового подразделения, уверен военный.
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Элина Позднякова