На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области

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Глава назначенной украинскими властями областной военной администрации Александр Прокудин написал в своем Telegram-канале, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры.
Прокудин не стал раскрывать число поврежденных объектов и их точное местоположение. По словам главы Херсонской ОВА, повреждения получило сельскохозяйственное предприятие.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту в Кривом Роге Днепропетровской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту в Кривом Роге Днепропетровской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова