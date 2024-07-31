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На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в области повреждена критическая инфраструктура
31 июля 2024, 08:53
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Глава назначенной украинскими властями областной военной администрации Александр Прокудин написал в своем Telegram-канале, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры.
Прокудин не стал раскрывать число поврежденных объектов и их точное местоположение. По словам главы Херсонской ОВА, повреждения получило сельскохозяйственное предприятие.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту в Кривом Роге Днепропетровской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#инфраструктура
#херсонская область
Российский военный врач рассказал о работе в зоне СВО
Военных хирург Михалыч: Украина ведет войну без правил
31 июля 2024, 08:31

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Военный врач войск специального назначения с позывным Михалыч принял участие в 7 конфликтах и вышел в запас, однако гибель его зятя в ходе СВО вынудила его вернуться в строй. Об отличиях нынешнего конфликта от предыдущих он сообщил в беседе с RT.
По словам военного врача, его зять, Иван Кардашов, участвовал в боях на Южно-Донецком направлении. Он получил серьезное ранение, но его не смогли оперативно лечить в Луганске и отправили в Ростов-на-Дону. По дороге Кардашов умер от потери крови.

Михалыч сообщил, что на могиле зятя он понял, что было сделано неправильно. На сегодняшний день ВС России нуждаются не в автоматах, а в дронах, добавил хирург.

Михалыч отметил, что многим специалистам на линии боевого соприкосновения требуется обучение. Еще одной сложностью он назвал недостаточный опыт врачей в лечении ранений от кассетных боеприпасов.

«Мы не ожидали диверсий со стороны местных жителей. В населённом пункте Тарасовка на Купянском направлении нам отравили воду. И если бы нам не привезли из Липецка большой запас воды, мы бы все отравились», — приводит слова Михалыча RT.

Хирург также заметил, что ВСУ ведут конфликт без правил.

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#вс рф
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Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация
Герой России Нимченко: СВО завершится на условиях Путина
31 июля 2024, 08:14

Фото: iStock/ffikretow

Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко заявил, что специальная военная операция завершится на условиях, выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Нимченко, России необходим полный вывод украинских войск с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Герой России напомнил, что еще одной важной задачей является полное искоренение нацизма.

Нимченко подчеркнул, что никто не имеет права претендовать на российские исконные исторические земли, угрожать национальному суверенитету и гражданам РФ. Ситуация на линии фронта сложная, но контролируемая, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#всу
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Штурмовики ВС РФ при освобождении села Прогресс пленили офицера ВСУ
31 июля 2024, 08:06

Фото: iStock/Diy13

Бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа при освобождении села Прогресс под Авдеевкой взяли в плен двух боевиков ВСУ, один из которых оказался в офицерском звании. Об этом сообщил боец отряда с позывным «Маяк», его слова передает РИА Новости.
Бойцы ВС РФ заметили американский бронированный Hummer недалеко от своих позиций в посадках, тогда по ней ударили артиллерией и точным попаданием подбили машину.

«Сделали зачистку автомобиля, обнаружили там раненого. Мы их окружили, соответственно, обрисовали ситуацию, на случай если они будут там отстреливаться, а они пытались. Только потом, через некоторое время, узнали, что это, оказывается, офицер», — рассказал «Маяк».

Он уточнил, что в плен взяли троих украинцев, однако одного из них спасти не удалось. Он попал под удар своего же дрона-камикадзе.

Украинский офицер сначала не сообщал о своем звании, однако у него нашли соответствующие документы. После оказания медицинской помощи обоих передали командованию.

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#документы
#всу
#вс рф
#солдат
#удар
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Минувшей ночью над территориями РФ сбиты 19 БПЛА ВСУ и управляемая ракета «Нептун-МД»
МО: 19 БПЛА ВСУ и управляемая ракета «Нептун-МД» сбиты над территориями РФ
31 июля 2024, 07:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью над территориями России средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников, а также управляемую ракету «Нептун-МД». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению, 11 БПЛА ВСУ сбили в Белгородской области, четыре уничтожено в Брянской области. Еще по одному вражескому дрону ликвидировано в Курской, Калужской, Ростовской областях и в Крыму.

Кроме того, в Курской области уничтожена украинская управляемая ракета «Нептун-МД».

Ранним утром 31 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что многоэтажный жилой дом загорелся в Шебекино после атаки ВСУ. По его данным, противник несколько раз за ночь обстрелял приграничный город.

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#бпла
#ракета
#всу
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Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Миргороде
31 июля 2024, 07:30

Фото: iStock/dzika_mrowka

Пять взрывов прогремело в Миргороде Полтавской области Украины минувшей ночью. Такие данные передал ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев.
«Миргород — пять прилетов. По аэродрому прилеты были, трудно сказать, сколько, детонация после второго прилета или сдвоенный удар», — рассказал Лебедев.

По его словам, в настоящее время аэродром оцеплен.

Кроме того, Лебедев добавил, что один из прилетов пришелся в направлении санатория имени Гоголя, где боевики ВСУ устроили себе пункт временной дислокации, там же размещаются и иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Киева.

Еще один удар ВС РФ нанесли по миргородскому топливному складу «Полтаватопливо». Там прогремел сильный взрыв.

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#аэродром
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#вс рф
#удар
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Группировка войск «Запад» за сутки взяла под контроль 33 опорных пункта ВСУ
31 июля 2024, 05:58

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Сразу 33 опорных пункта ВСУ взяла под контроль российская группировка войск «Запад» за минувшие сутки. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму сообщило РИА Новости. Отмечается, что опорники противника захватили мотострелковые подразделения.
«Группировка войск «Запад» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате активных действий мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю и овладели 33 опорными пунктами противника», — заявил Бигма.
По его данным, группировка также поразила живую силу врага и военную технику разных бригад в районах Стельмаховки, Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Макеевки и Новаторского. Успеха удалось достичь при поддержке артиллерии и авиации.

Ранее Минобороны России сообщало, что в результате атаки группировки «Днепр» было уничтожено до 90 украинских солдат, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов. Кроме того, армия РФ поразила 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

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#армия
#операции
#всу
#минобороны
#солдат
#рф
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NYT: на Украине мобилизуют по 30 тысяч человек каждый месяц с мая 2024 года
31 июля 2024, 04:59

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

На Украине мобилизуют по 30 тысяч человек каждый месяц с мая 2024 года, когда был принят новый закон об усилении мобилизации. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета New York Times. Нынешние показатели в 2-3 раза превышают те, что были в последние месяцы зимы, говорится в материале.
«С мая, когда вступил в силу новый закон о воинской повинности, Киев собирал до 30 тысяч человек в месяц», — заявили газете три источника, владеющих данными по мобилизации на Украине.
Вместе с этим в издании отметили, что цифру в 30 тысяч мобилизованных еще не удалось подтвердить независимо.
Ранее журналистка из Дании сообщала, что на улицах Украины творится хаос из-за беспорядочной мобилизации, а после ужесточения закона все станет еще хуже.
«Некоторые из украинских мужчин, с которыми ей удалось побеседовать, разочарованы разладом между органами власти, которые друг с другом почти не контактируют», — писало DR.
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#закон
#человек
#киев
#мобилизация
#украина
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Белоусов предостерег Остина от неуправляемой эскалации конфликта на Украине
31 июля 2024, 01:21

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Андрей Белоусов во время разговора с главой Минобороны США Ллойдом Остином, который состоялся 12 июля, высказал ему «очень серьезное предостережение» насчет возможной неуправляемой эскалации конфликта на Украине из-за действий Киева и Вашингтона. Об этом со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова сообщает ТАСС.
«С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона. Сделано это предупреждение во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми», — прокомментировал Рябков разговор Белоусова и Остина.
Ранее The New York Times сообщал, что глава Минобороны РФ Белоусов также звонил шефу Пентагона Остину из-за тайной операции Украины против России, получившей одобрение в США.

Американский министр обороны заявил, что ничего не слышал о готовящейся операции. Примечательно, что после звонка Белоусова Соединенные Штаты связались с Киевом и предупредили его не осуществлять подобные планы, если таковые были.

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#сша
#предупреждение
#минобороны рф
#министр
#операции
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Подоляк: Украина готова к переговорам с РФ в рамках международного права
30 июля 2024, 23:13

Фото: istockphoto/Diy1

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк завил, что Украина готова к переговорам с Россией в рамках международного права. Цитату политика приводит украинское издание «Страна». Однако после заявления о готовности к перемирию, он тут же оговорился, что под международным правом он понимает территориальную целостность и государственный суверенитет.
«Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право, как концепцию. И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — цитирует издание слова Подоляка.
До этого советник главы офиса Зеленского уже говорил, что Киев хочет перемирия, но Россия якобы заинтересована в эскалации конфликта и не примет условий Украины, которые, по его словам, могут привести к устойчивому и справедливому миру.

Ранее глава Финляндии Александр Стубб заявлял, что близится подходящий момент для начала мирных переговоров по Украине.

«Приближается подходящий момент, когда необходимо начать переговоры по установлению мира на Украине», —заявлял он.
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