ВС РФ и ВСУ остановили бой, чтобы пропустить женщину, шедшую с Украины в Россию

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В сети появились кадры, сделанные российским дроном на Авдеевском направлении, где во время боя на передовой появилась женщина с тележкой, полной вещей. Ролик публикует Telegram-канал WarGonzo.
На кадрах видно, как женщина спокойно шла через зону боевых действий с Украины на территорию РФ, игнорируя стрельбу и взрывы. По словам оператора беспилотного летательного аппарата, который зафиксировал происходящее, при виде женщины как ВС РФ, так и ВСУ временно прекратили огонь.
Женщина смогла безопасно дойти до населенного пункта, далее ее судьба остается неизвестной.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Женщина смогла безопасно дойти до населенного пункта, далее ее судьба остается неизвестной.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова