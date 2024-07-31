Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Миргороде

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Пять взрывов прогремело в Миргороде Полтавской области Украины минувшей ночью. Такие данные передал ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев.
«Миргород — пять прилетов. По аэродрому прилеты были, трудно сказать, сколько, детонация после второго прилета или сдвоенный удар», — рассказал Лебедев.По его словам, в настоящее время аэродром оцеплен.
Кроме того, Лебедев добавил, что один из прилетов пришелся в направлении санатория имени Гоголя, где боевики ВСУ устроили себе пункт временной дислокации, там же размещаются и иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Киева.
Еще один удар ВС РФ нанесли по миргородскому топливному складу «Полтаватопливо». Там прогремел сильный взрыв.
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