Опубликовано видео уничтожения еще одного танка Abrams на Украине

Фото: istock / dr_evil
Разработчики FPV-дрона «Упырь» показали кадры уничтожения американского танка Abrams на Авдеевском направлении от лица оператора. Видео от предприятия-производителя БПЛА опубликовал Телеграм-канал ТАСС.
На записи видно, как дроны летят в танк, гусеницу которого сбили бойцы бригады пехоты. Ударами боеприпаса ПГ-7В удалось сжечь иностранную бронетехнику.
Отмечается, что уже третий танк Abrams M1, который уничтожили Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации. Два других танка российские бойцы поразили в понедельник, 26 февраля, в районе Бердычей западнее Авдеевки.
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Алина Юрчак