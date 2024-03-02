Под Авдеевкой военные РФ уничтожили два танка Abrams и эвакуационный тягач

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На Авдеевском направлении за несколько дней уничтожены и подбиты два американских танка Abrams и эвакуационный тягач на базе Abrams, принадлежавшие Вооружённым силам Украины. Об этом рассказал российский боец, командир расчёта БПЛА с позывным Рассвет.
В разговоре с корреспондентом ТАСС солдат уточнил, что первый танк Abrams был уничтожен полностью, вместе с экипажем. Для атаки использовался FVP-дрон (FVP от англ. First Person View, «вид от первого лица»). Такие беспилотники передают сигнал оператору на монитор, очки или шлем со встроенным приёмником. Оператор практически «силой взгляда» наводит БПЛА на цель. Вот с помощью такого дрона и был уничтожен американский танк.
Затем под удар российской артиллерии попала бронированная эвакуационная машина — тягач на гусеничной платформе Abrams. Меньше чем через сутки при помощи беспилотника был поражён ещё один танк. На этот раз экипажу повезло — они сумели уйти пешим ходом до того, как в танке сдетонировал боекомплект, продолжил рассказ Рассвет.
Российский боец сообщил, что его самого и сослуживцев удивило, что танки и бронированная техника Abrams оказались настолько уязвимыми, причём не только для мощной артиллерии, но и для маленьких «птичек», как ласково называет свои дроны оператор БПЛА.
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Затем под удар российской артиллерии попала бронированная эвакуационная машина — тягач на гусеничной платформе Abrams. Меньше чем через сутки при помощи беспилотника был поражён ещё один танк. На этот раз экипажу повезло — они сумели уйти пешим ходом до того, как в танке сдетонировал боекомплект, продолжил рассказ Рассвет.
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Александр Бойцов