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Герой России Струна раскрыл назначение красного рюкзака

Герой России Струна: красным рюкзаком военные пользовались для ориентирования
Фото: istockphoto/DIMUSE

Фото: istockphoto/DIMUSE

Красным рюкзаком, ставшим символом участника спецоперации, Героя России Владислава Головина, чей позывной «Струна», военные пользовались, чтобы сориентировать бойцов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на интервью «Струны» юнармейцам, которым располагают журналисты агентства.
«Для меня самое главное было, что бойцы в подразделении могли по нему ориентироваться, и они сами об этом неоднократно говорили», — сказал «Струна».

Если командиру нужно было провести доразведку на местности, бойцы понимали, что с ним все хорошо именно по красному рюкзаку, добавил Головин.



Рюкзак также помогал ориентироваться союзникам и прикрывать друг друга. В настоящее время он хранится в Музее Вооруженных сил.

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«Нет времени»: на Западе рассказали о кошмаре в зоне СВО
Журналист Чей Боуз: боевикам ВСУ не хватает времени для уборки тел погибших
29 декабря 2024, 22:15

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевиков ВСУ ликвидируют на поле боя с такой скоростью, что им некогда убирать трупы своих сослуживцев, заявил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Высокопоставленные украинские офицеры наконец признают, что у них нет времени убирать тела погибших с поля боя, поскольку Россия продолжает безостановочно наступать на всех фронтах», — сказано в публикации.
Боуз добавил, что на Украине даже сейчас, несмотря на провалы ВСУ, «не говорят о мире, только о больших деньгах».

Перед этим стало известно, какое новейшее оружие применили российские военные в зоне спецоперации. Известно, что его поставки начались в 2023 году. Подробнее читайте в нашем материале.

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Новое оружие впервые применили в зоне СВО на Украине
В зоне СВО на Украине впервые применили новейшую версию дрона-камикадзе «Куб»
29 декабря 2024, 21:20

Фото: istockphoto/zim286

В зоне боевых действий впервые использовали последнюю версию беспилотника «Куб-10Э», сообщают журналисты «Российской газеты». По их информации, поставки в российские войска указанного вооружения начались еще год назад.
Уточняется, что дрон поражает небронированную военную технику и бронетранспортеры. Кроме того, ему под силу командные пункты, объекты противоракетной и противовоздушной обороны.

«Куб-10Э» — это гроза для радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Он значительно эффективней, чем предыдущие модели линейки за счет своих высоких показателей.

Перед этим стало известно, что в зоне СВО на Украине погибла звезда отечественного футбола. Подробности в нашем материале.

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Звезда футбола погибла в зоне СВО на Украине
В зоне СВО на Украине погиб экс-футболист сборной России Алексей Бугаев
29 декабря 2024, 21:02

Фото: istockphoto/Rost-9D

В зоне спецоперации погиб экс-игрок российской сборной по футболу Алексей Бугаев. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов у себя в Telegram-канале. Известно, что 43-летнего футболиста осенью осудили за наркотики на 9,5 года колонии строгого режима.
«На СВО погиб бывший футболист московского «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев. Алексей являлся воспитанником ФШМ. Вечная память», — гласит публикация Смирнова.
Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года. Определенные категории осужденных имеют право подписать контракт с Минобороны РФ.

Перед этим стало известно, каким образом Вашингтону следует начать переговоры по конфликту на Украине. Подробности раскрыл аналитик из Великобритании.

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«Постоянно недооценивают»: как США нужно начинать переговоры по Украине
Меркурис: США должны правильно оценить ситуацию на Украине до переговоров
29 декабря 2024, 20:29

Фото: istockphoto/sb2010

Запад должен правильно оценить ситуацию в конфликте на Украине до начала переговоров, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он выразил на собственном YouTube-канале.
«Любой расчет, любая оценка будущего этих переговоров будет глубоко неверной без учета того факта, что Россия, по сути, выиграла, что у Украины осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления», — сказал Меркурис.
Он добавил, неправильная оценка ситуации Западом приведет к неправильному началу диалога, ведь США, по словам Меркуриса, будут думать, что у них больше козырей.

«Дело в том, что Соединенные Штаты и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России», — пояснил эксперт.
Меркурис заключил, что именно из-за неправильной оценки Запада боевики ВСУ переживают катастрофу в зоне спецоперации.

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#россия
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#сво
#конфликт
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Стало известно, чем Польша хочет помочь Украине
Bloomberg: Польша поможет Украине при прекращении поставок энергии Словакией
29 декабря 2024, 20:13

Фото: istockphoto/Ivan Halkin

Польша готова к наращиванию экспорта электричества Киеву, если Словакия перестанет помогать ему. Об этом пишут обозреватели Bloomberg, ссылаясь на чиновника польской стороны.
По его данным, Варшава в состоянии «увеличить внутреннее производство электроэнергии» в целях «компенсировать любой дисбаланс», который может ждать Украину при таких действиях Словакии.

Перед этим словацкий премьер Роберт Фицо говорил о том, что его страна может прекратить поставки электричества Украине, если та прекратит транзит российского газа.

Ранее в США рассказали, какие неприятности могут ждать Украину после ее отказа от транзита российского голубого топлива. Подробности в нашем материале.

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«Суровая правда»: в США рассказали плохие новости для Украины
Эксперт Риттер: Запад в курсе, что Россия никогда не даст принять Украину в НАТО
29 декабря 2024, 19:55

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Россия не допустит членства Украины в альянсе НАТО, поэтому не стоит даже говорить об этом, уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Россия выигрывает эту войну и никогда не позволит Украине стать членом НАТО, это не стоит на повестке, и даже обсуждать это — пустая трата времени», — пояснил аналитик.

Он добавил, что сегодня Москва может сама диктовать условия, и НАТО не в силах поменять расклад сил. Кроме того, по словам Риттера, у Вашингтона не хватит ни денег, ни техники, чтобы перевернуть ситуацию.

«…Так что ничто не помешает России выиграть эту войну, и это суровая правда», — заключил Риттер.

Перед этим стало известно, чего не хватает ВСУ, чтобы эффективно использовать западные вооружения.

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На Западе раскрыли главную проблему ВСУ
EU Reporter: дефицит кадров на Украине мешает ВСУ пользоваться оружием Запада
29 декабря 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Отсутствие высокопрофессиональных кадров мешает боевикам ВСУ эффективно пользоваться западными вооружениями, считают обозреватели EU Reporter.
«Украина потеряла свой самый ценный актив военного времени — элитный персонал. Это создает пессимистичный прогноз. Никакие деньги или современные военные ресурсы не могут обеспечить победу, если у Украины нет возможности эффективно интегрировать и развернуть их», — сказано в публикации.

Журналисты подчеркнули, что оптимистичные заявления Владимира Зеленского на фоне происходящего являются подозрительными, поскольку ВСУ проигрывают, а где находится персонал, обученный западными специалистами, — неизвестно.

Перед этим сообщалось, что повредил украинский беспилотник в Ростовской области.

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#оружие
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В Ростовской области дрон повредил постройки локомотивного депо
Слюсарь: из-за падения БПЛА в Сальске выбиты стекла в локомотивном депо
29 декабря 2024, 18:29

Фото: iStock/Standart

От атаки украинского БПЛА на Ростовскую область пострадали постройки в локомотивном депо в Сальске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, повреждения незначительные: выбиты стекла. Слюсарь отметил, что возгорания на месте падения дрона нет.

Люди, по предварительной информации, не пострадали. Сотрудники дежурных служб выехали к локомотивному депо Сальска, добавил врио губернатора региона.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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В Госдуме высказались о виновниках крушения самолета в Казахстане
Депутат Госдумы Журавлёв: аварийную ситуацию в Грозном создали дроны ВСУ
29 декабря 2024, 17:13

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Аварийную ситуацию для упавшего в Казахстане самолета создали дроны боевиков ВСУ в Грозном. Об этом журналистам RT заявил первый зампред оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев.
«Аварийная ситуация была создана украинскими дронами, и без их участия рейс Баку — Грозный спокойно приземлился бы в аэропорту назначения», — сказал парламентарий.

Журавлев предложил включить произошедшее в «гигантский список военных преступлений киевского режима», а также задать вопросы США, Владимиру Зеленскому и его окружению.

Перед этим президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к российской стороне с заявлением, где назвал несколько требований. Подробности в материале «Радио 1».

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