Герой России Струна раскрыл назначение красного рюкзака

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Красным рюкзаком, ставшим символом участника спецоперации, Героя России Владислава Головина, чей позывной «Струна», военные пользовались, чтобы сориентировать бойцов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на интервью «Струны» юнармейцам, которым располагают журналисты агентства.
«Для меня самое главное было, что бойцы в подразделении могли по нему ориентироваться, и они сами об этом неоднократно говорили», — сказал «Струна».
Если командиру нужно было провести доразведку на местности, бойцы понимали, что с ним все хорошо именно по красному рюкзаку, добавил Головин.
Рюкзак также помогал ориентироваться союзникам и прикрывать друг друга. В настоящее время он хранится в Музее Вооруженных сил.
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