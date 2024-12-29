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Россия не допустит членства Украины в альянсе НАТО, поэтому не стоит даже говорить об этом, уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Россия выигрывает эту войну и никогда не позволит Украине стать членом НАТО, это не стоит на повестке, и даже обсуждать это — пустая трата времени», — пояснил аналитик.
Он добавил, что сегодня Москва может сама диктовать условия, и НАТО не в силах поменять расклад сил. Кроме того, по словам Риттера, у Вашингтона не хватит ни денег, ни техники, чтобы перевернуть ситуацию.
«…Так что ничто не помешает России выиграть эту войну, и это суровая правда», — заключил Риттер.
Перед этим стало известно, чего не хватает ВСУ, чтобы эффективно использовать западные вооружения.
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