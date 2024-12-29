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«Суровая правда»: в США рассказали плохие новости для Украины

Эксперт Риттер: Запад в курсе, что Россия никогда не даст принять Украину в НАТО
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Россия не допустит членства Украины в альянсе НАТО, поэтому не стоит даже говорить об этом, уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Россия выигрывает эту войну и никогда не позволит Украине стать членом НАТО, это не стоит на повестке, и даже обсуждать это — пустая трата времени», — пояснил аналитик.

Он добавил, что сегодня Москва может сама диктовать условия, и НАТО не в силах поменять расклад сил. Кроме того, по словам Риттера, у Вашингтона не хватит ни денег, ни техники, чтобы перевернуть ситуацию.



«…Так что ничто не помешает России выиграть эту войну, и это суровая правда», — заключил Риттер.

Перед этим стало известно, чего не хватает ВСУ, чтобы эффективно использовать западные вооружения.

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«Постоянно недооценивают»: как США нужно начинать переговоры по Украине
Меркурис: США должны правильно оценить ситуацию на Украине до переговоров
29 декабря 2024, 20:29

Фото: istockphoto/sb2010

Запад должен правильно оценить ситуацию в конфликте на Украине до начала переговоров, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он выразил на собственном YouTube-канале.
«Любой расчет, любая оценка будущего этих переговоров будет глубоко неверной без учета того факта, что Россия, по сути, выиграла, что у Украины осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления», — сказал Меркурис.
Он добавил, неправильная оценка ситуации Западом приведет к неправильному началу диалога, ведь США, по словам Меркуриса, будут думать, что у них больше козырей.

«Дело в том, что Соединенные Штаты и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России», — пояснил эксперт.
Меркурис заключил, что именно из-за неправильной оценки Запада боевики ВСУ переживают катастрофу в зоне спецоперации.

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#сво
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Стало известно, чем Польша хочет помочь Украине
Bloomberg: Польша поможет Украине при прекращении поставок энергии Словакией
29 декабря 2024, 20:13

Фото: istockphoto/Ivan Halkin

Польша готова к наращиванию экспорта электричества Киеву, если Словакия перестанет помогать ему. Об этом пишут обозреватели Bloomberg, ссылаясь на чиновника польской стороны.
По его данным, Варшава в состоянии «увеличить внутреннее производство электроэнергии» в целях «компенсировать любой дисбаланс», который может ждать Украину при таких действиях Словакии.

Перед этим словацкий премьер Роберт Фицо говорил о том, что его страна может прекратить поставки электричества Украине, если та прекратит транзит российского газа.

Ранее в США рассказали, какие неприятности могут ждать Украину после ее отказа от транзита российского голубого топлива. Подробности в нашем материале.

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На Западе раскрыли главную проблему ВСУ
EU Reporter: дефицит кадров на Украине мешает ВСУ пользоваться оружием Запада
29 декабря 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Отсутствие высокопрофессиональных кадров мешает боевикам ВСУ эффективно пользоваться западными вооружениями, считают обозреватели EU Reporter.
«Украина потеряла свой самый ценный актив военного времени — элитный персонал. Это создает пессимистичный прогноз. Никакие деньги или современные военные ресурсы не могут обеспечить победу, если у Украины нет возможности эффективно интегрировать и развернуть их», — сказано в публикации.

Журналисты подчеркнули, что оптимистичные заявления Владимира Зеленского на фоне происходящего являются подозрительными, поскольку ВСУ проигрывают, а где находится персонал, обученный западными специалистами, — неизвестно.

Перед этим сообщалось, что повредил украинский беспилотник в Ростовской области.

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В Ростовской области дрон повредил постройки локомотивного депо
Слюсарь: из-за падения БПЛА в Сальске выбиты стекла в локомотивном депо
29 декабря 2024, 18:29

Фото: iStock/Standart

От атаки украинского БПЛА на Ростовскую область пострадали постройки в локомотивном депо в Сальске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, повреждения незначительные: выбиты стекла. Слюсарь отметил, что возгорания на месте падения дрона нет.

Люди, по предварительной информации, не пострадали. Сотрудники дежурных служб выехали к локомотивному депо Сальска, добавил врио губернатора региона.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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В Госдуме высказались о виновниках крушения самолета в Казахстане
Депутат Госдумы Журавлёв: аварийную ситуацию в Грозном создали дроны ВСУ
29 декабря 2024, 17:13

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Аварийную ситуацию для упавшего в Казахстане самолета создали дроны боевиков ВСУ в Грозном. Об этом журналистам RT заявил первый зампред оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев.
«Аварийная ситуация была создана украинскими дронами, и без их участия рейс Баку — Грозный спокойно приземлился бы в аэропорту назначения», — сказал парламентарий.

Журавлев предложил включить произошедшее в «гигантский список военных преступлений киевского режима», а также задать вопросы США, Владимиру Зеленскому и его окружению.

Перед этим президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к российской стороне с заявлением, где назвал несколько требований. Подробности в материале «Радио 1».

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Глава МИД Лавров: Россию не устраивают предложения по Украине от команды Трампа
29 декабря 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Mordolff

Российскую сторону не устраивают инициативы команды новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат упомянул интервью Трампа Time от 12 декабря.
«Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу «Тайм» от 12 декабря, то он ведет речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент «британских и европейских сил», — прокомментировал Лавров.
Министр подчеркнул, что от действующих американских властей не поступало никаких сигналов о готовности к переговорам по конфликту на Украине. Что касается самого Трампа, его сегодняшний статус «избранный президент», в то время как фактическим хозяином Белого дома является Джо Байден, резюмировал Лавров.

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В Швейцарии рассказали, что стало провалом для ВСУ в конфликте
Le Temps: командиры боевиков ВСУ ошиблись, напав на Курскую область
29 декабря 2024, 16:13

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Начав вторжение в Курскую область, командиры боевиков ВСУ ошиблись, считают обозреватели швейцарского издания Le Temps.
«Украинское генеральное командование совершило ошибку, вообразив, что вынудит русских оставить незащищенным линию фронта на востоке», — сказано в публикации.
Авторы связали нехватку личного состава в ВСУ с их проблемами на курском направлении.

Украина вторглась в Курскую область ранним утром, 6 августа. Боевики получили отпор от Росгвардии, пограничников и бойцов ВС РФ. Бои на территории российского региона продолжаются в настоящее время.

Перед этим британский эксперт предрек ВСУ отступление в Донецкой народной республике. Подробнее в нашем материале.

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#новости
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Рогов рассказал о ситуации в Запорожской области
Член ОП Рогов: боевики ВСУ трижды запрашивали эвакуацию, но им не дали уйти
29 декабря 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ трижды хотели эвакуироваться из населенного пункта Великая Новоселка запорожского направления, однако им отказали, передает РИА Новости, ссылаясь на члена Общественной палаты Владимира Рогова.
«Боевики ВСУ несколько раз, как минимум трижды, запрашивали у своего командования разрешения на эвакуацию, но приказ о выводе своих сил из поселка так и не получили. Им было отказано», — прокомментировал чиновник.

Рогов резюмировал, что на сегодняшний день бойцы ВС РФ контролируют основные пути отхода.

Запорожская область присоединилась к России в результате референдума осенью 2022 года. Киевский режим продолжает обстреливать территории, не признав итоги голосования.

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В Киеве допустили завершение конфликта с гарантиями и без членства в НАТО
29 декабря 2024, 14:44

Фото: iStock/Diy13

Киев для завершения конфликта может согласиться на гарантии безопасности, не связанные с НАТО. Об этом сообщил недавно назначенный постпред Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник в беседе с Berliner Morgenpost.
По его словам, членство Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) остается на повестке дня. Дипломат подчеркнул, что подобные временные соглашения могут стать частью вероятного мирного договора с РФ.

Германия и другие страны Европейского союза должны увеличить военную помощь Киеву, заключил Мельник.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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