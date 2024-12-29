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Новое оружие впервые применили в зоне СВО на Украине

В зоне СВО на Украине впервые применили новейшую версию дрона-камикадзе «Куб»
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

В зоне боевых действий впервые использовали последнюю версию беспилотника «Куб-10Э», сообщают журналисты «Российской газеты». По их информации, поставки в российские войска указанного вооружения начались еще год назад.
Уточняется, что дрон поражает небронированную военную технику и бронетранспортеры. Кроме того, ему под силу командные пункты, объекты противоракетной и противовоздушной обороны.

«Куб-10Э» — это гроза для радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Он значительно эффективней, чем предыдущие модели линейки за счет своих высоких показателей.



Перед этим стало известно, что в зоне СВО на Украине погибла звезда отечественного футбола. Подробности в нашем материале.

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Звезда футбола погибла в зоне СВО на Украине
В зоне СВО на Украине погиб экс-футболист сборной России Алексей Бугаев
29 декабря 2024, 21:02

Фото: istockphoto/Rost-9D

В зоне спецоперации погиб экс-игрок российской сборной по футболу Алексей Бугаев. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов у себя в Telegram-канале. Известно, что 43-летнего футболиста осенью осудили за наркотики на 9,5 года колонии строгого режима.
«На СВО погиб бывший футболист московского «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев. Алексей являлся воспитанником ФШМ. Вечная память», — гласит публикация Смирнова.
Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года. Определенные категории осужденных имеют право подписать контракт с Минобороны РФ.

Перед этим стало известно, каким образом Вашингтону следует начать переговоры по конфликту на Украине. Подробности раскрыл аналитик из Великобритании.

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«Постоянно недооценивают»: как США нужно начинать переговоры по Украине
Меркурис: США должны правильно оценить ситуацию на Украине до переговоров
29 декабря 2024, 20:29

Фото: istockphoto/sb2010

Запад должен правильно оценить ситуацию в конфликте на Украине до начала переговоров, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свое мнение он выразил на собственном YouTube-канале.
«Любой расчет, любая оценка будущего этих переговоров будет глубоко неверной без учета того факта, что Россия, по сути, выиграла, что у Украины осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления», — сказал Меркурис.
Он добавил, неправильная оценка ситуации Западом приведет к неправильному началу диалога, ведь США, по словам Меркуриса, будут думать, что у них больше козырей.

«Дело в том, что Соединенные Штаты и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России», — пояснил эксперт.
Меркурис заключил, что именно из-за неправильной оценки Запада боевики ВСУ переживают катастрофу в зоне спецоперации.

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#россия
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#сво
#конфликт
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Стало известно, чем Польша хочет помочь Украине
Bloomberg: Польша поможет Украине при прекращении поставок энергии Словакией
29 декабря 2024, 20:13

Фото: istockphoto/Ivan Halkin

Польша готова к наращиванию экспорта электричества Киеву, если Словакия перестанет помогать ему. Об этом пишут обозреватели Bloomberg, ссылаясь на чиновника польской стороны.
По его данным, Варшава в состоянии «увеличить внутреннее производство электроэнергии» в целях «компенсировать любой дисбаланс», который может ждать Украину при таких действиях Словакии.

Перед этим словацкий премьер Роберт Фицо говорил о том, что его страна может прекратить поставки электричества Украине, если та прекратит транзит российского газа.

Ранее в США рассказали, какие неприятности могут ждать Украину после ее отказа от транзита российского голубого топлива. Подробности в нашем материале.

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«Суровая правда»: в США рассказали плохие новости для Украины
Эксперт Риттер: Запад в курсе, что Россия никогда не даст принять Украину в НАТО
29 декабря 2024, 19:55

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Россия не допустит членства Украины в альянсе НАТО, поэтому не стоит даже говорить об этом, уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Россия выигрывает эту войну и никогда не позволит Украине стать членом НАТО, это не стоит на повестке, и даже обсуждать это — пустая трата времени», — пояснил аналитик.

Он добавил, что сегодня Москва может сама диктовать условия, и НАТО не в силах поменять расклад сил. Кроме того, по словам Риттера, у Вашингтона не хватит ни денег, ни техники, чтобы перевернуть ситуацию.

«…Так что ничто не помешает России выиграть эту войну, и это суровая правда», — заключил Риттер.

Перед этим стало известно, чего не хватает ВСУ, чтобы эффективно использовать западные вооружения.

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На Западе раскрыли главную проблему ВСУ
EU Reporter: дефицит кадров на Украине мешает ВСУ пользоваться оружием Запада
29 декабря 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Отсутствие высокопрофессиональных кадров мешает боевикам ВСУ эффективно пользоваться западными вооружениями, считают обозреватели EU Reporter.
«Украина потеряла свой самый ценный актив военного времени — элитный персонал. Это создает пессимистичный прогноз. Никакие деньги или современные военные ресурсы не могут обеспечить победу, если у Украины нет возможности эффективно интегрировать и развернуть их», — сказано в публикации.

Журналисты подчеркнули, что оптимистичные заявления Владимира Зеленского на фоне происходящего являются подозрительными, поскольку ВСУ проигрывают, а где находится персонал, обученный западными специалистами, — неизвестно.

Перед этим сообщалось, что повредил украинский беспилотник в Ростовской области.

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В Ростовской области дрон повредил постройки локомотивного депо
Слюсарь: из-за падения БПЛА в Сальске выбиты стекла в локомотивном депо
29 декабря 2024, 18:29

Фото: iStock/Standart

От атаки украинского БПЛА на Ростовскую область пострадали постройки в локомотивном депо в Сальске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, повреждения незначительные: выбиты стекла. Слюсарь отметил, что возгорания на месте падения дрона нет.

Люди, по предварительной информации, не пострадали. Сотрудники дежурных служб выехали к локомотивному депо Сальска, добавил врио губернатора региона.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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#спецоперация
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В Госдуме высказались о виновниках крушения самолета в Казахстане
Депутат Госдумы Журавлёв: аварийную ситуацию в Грозном создали дроны ВСУ
29 декабря 2024, 17:13

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Аварийную ситуацию для упавшего в Казахстане самолета создали дроны боевиков ВСУ в Грозном. Об этом журналистам RT заявил первый зампред оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев.
«Аварийная ситуация была создана украинскими дронами, и без их участия рейс Баку — Грозный спокойно приземлился бы в аэропорту назначения», — сказал парламентарий.

Журавлев предложил включить произошедшее в «гигантский список военных преступлений киевского режима», а также задать вопросы США, Владимиру Зеленскому и его окружению.

Перед этим президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к российской стороне с заявлением, где назвал несколько требований. Подробности в материале «Радио 1».

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Глава МИД Лавров: Россию не устраивают предложения по Украине от команды Трампа
29 декабря 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Mordolff

Российскую сторону не устраивают инициативы команды новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат упомянул интервью Трампа Time от 12 декабря.
«Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу «Тайм» от 12 декабря, то он ведет речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент «британских и европейских сил», — прокомментировал Лавров.
Министр подчеркнул, что от действующих американских властей не поступало никаких сигналов о готовности к переговорам по конфликту на Украине. Что касается самого Трампа, его сегодняшний статус «избранный президент», в то время как фактическим хозяином Белого дома является Джо Байден, резюмировал Лавров.

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В Швейцарии рассказали, что стало провалом для ВСУ в конфликте
Le Temps: командиры боевиков ВСУ ошиблись, напав на Курскую область
29 декабря 2024, 16:13

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Начав вторжение в Курскую область, командиры боевиков ВСУ ошиблись, считают обозреватели швейцарского издания Le Temps.
«Украинское генеральное командование совершило ошибку, вообразив, что вынудит русских оставить незащищенным линию фронта на востоке», — сказано в публикации.
Авторы связали нехватку личного состава в ВСУ с их проблемами на курском направлении.

Украина вторглась в Курскую область ранним утром, 6 августа. Боевики получили отпор от Росгвардии, пограничников и бойцов ВС РФ. Бои на территории российского региона продолжаются в настоящее время.

Перед этим британский эксперт предрек ВСУ отступление в Донецкой народной республике. Подробнее в нашем материале.

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