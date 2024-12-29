Новое оружие впервые применили в зоне СВО на Украине

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В зоне боевых действий впервые использовали последнюю версию беспилотника «Куб-10Э», сообщают журналисты «Российской газеты». По их информации, поставки в российские войска указанного вооружения начались еще год назад.
Уточняется, что дрон поражает небронированную военную технику и бронетранспортеры. Кроме того, ему под силу командные пункты, объекты противоракетной и противовоздушной обороны.
«Куб-10Э» — это гроза для радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Он значительно эффективней, чем предыдущие модели линейки за счет своих высоких показателей.
Перед этим стало известно, что в зоне СВО на Украине погибла звезда отечественного футбола. Подробности в нашем материале.
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«Куб-10Э» — это гроза для радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Он значительно эффективней, чем предыдущие модели линейки за счет своих высоких показателей.
Перед этим стало известно, что в зоне СВО на Украине погибла звезда отечественного футбола. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов