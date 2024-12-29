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В зоне спецоперации погиб экс-игрок российской сборной по футболу Алексей Бугаев. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов у себя в Telegram-канале. Известно, что 43-летнего футболиста осенью осудили за наркотики на 9,5 года колонии строгого режима.
«На СВО погиб бывший футболист московского «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев. Алексей являлся воспитанником ФШМ. Вечная память», — гласит публикация Смирнова.Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года. Определенные категории осужденных имеют право подписать контракт с Минобороны РФ.
Перед этим стало известно, каким образом Вашингтону следует начать переговоры по конфликту на Украине. Подробности раскрыл аналитик из Великобритании.
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