Герой СВО ответил дочери вологодской чиновницы на угрозы отправлять неугодных на фронт

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Герой СВО Юрий Деев призвал отвезти в прифронтовую зону дочь отстранённой главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой, обещавшей отправить неугодных ей на СВО. Военнослужащий добавил, что участие в спецоперации является не наказанием, а честью.
«Специальная военная операция – не ссылка, а поле чести! Сюда идут по зову сердца, чтобы защищать Родину, выполняя свой воинский, гражданский и моральный долг. А такие, как дочь Шевцовой, даже не понимают, через что проходят наши бойцы. Ей бы самой побывать в прифронтовой зоне, посмотреть в глаза тем, кто каждый день рискует жизнью за наше будущее. Тогда, может, осознала бы, что её слова – плевок в сторону настоящих героев. Хорошо, что губернатор (Георгий Филимонов – прим. ред.) принял жёсткое решение и показал, что подобное поведение недопустимо для семьи чиновника», – высказался Деев в беседе с NEWS.ru.Он также добавил, что власть должна быть с народом и не позволять своим детям глумиться над болью.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов после инцидента заявил, что следующим главой Нюксенского округа, вероятнее всего, будет назначен участник СВО. Деев поддержал это решение, отметив, что такие люди действительно знают цену словам и поступкам.
Напомним, что Юлия Шевцову отправили в отставку после распространившихся в Сети видео её дочери, которая призывала отправить неугодных ей людей на СВО, ссылаясь на то, что её мать – мэр и может оказать влияние на призыв.
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Анастасия Чинкова