Военкор Поддубный раскрыл несколько шокирующих фактов из биографии Сырского

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Новый главком ВСУ Александр Сырский - генерал, который привык проигрывать и является приспособленцем, который может любой «недуг в подвиг обратить». Такое мнение высказал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского.
При этом он отметил, что Сырский идеально подходит для команды Зеленского. Однако, по его мнению, это плохие новости для украинского народа и бойцов ВСУ. Сырскому никого не жалко, и перед тем, как он в очередной раз проиграет, он погубит десятки тысяч украинских военных.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что биография нового главкома ВСУ Александра Сырского вызывает чувство омерзения: он был русским офицером, а стал предателем.
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«Сырский - это генерал, который привык проигрывать. С 2014 года. Он проигрывал ополчению Донбасса, проигрывал Армии России. Но всегда выходил сухим из воды. Это говорит о том, что Сырский - мощный приспособленец, который может любой «недуг в подвиг обратить». Вырусь, который наплевал на свою родню, на могилы своих дедов еще задолго до того, как это стало трендом», - написал Поддубный в своем Telegram-канале.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что биография нового главкома ВСУ Александра Сырского вызывает чувство омерзения: он был русским офицером, а стал предателем.
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Элина Позднякова