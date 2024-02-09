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Военкор Поддубный раскрыл несколько шокирующих фактов из биографии Сырского

Военкор Поддубный: Сырский - генерал, который привык проигрывать
09 февраля 2024, 11:05
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Новый главком ВСУ Александр Сырский - генерал, который привык проигрывать и является приспособленцем, который может любой «недуг в подвиг обратить». Такое мнение высказал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского.

«Сырский - это генерал, который привык проигрывать. С 2014 года. Он проигрывал ополчению Донбасса, проигрывал Армии России. Но всегда выходил сухим из воды. Это говорит о том, что Сырский - мощный приспособленец, который может любой «недуг в подвиг обратить». Вырусь, который наплевал на свою родню, на могилы своих дедов еще задолго до того, как это стало трендом», - написал Поддубный в своем Telegram-канале.


При этом он отметил, что Сырский идеально подходит для команды Зеленского. Однако, по его мнению, это плохие новости для украинского народа и бойцов ВСУ. Сырскому никого не жалко, и перед тем, как он в очередной раз проиграет, он погубит десятки тысяч украинских военных.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что биография нового главкома ВСУ Александра Сырского вызывает чувство омерзения: он был русским офицером, а стал предателем.

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Украинский беспилотник попытался атаковать Дзержинск в Новгородской области
Мэр Носков: на территории промзоны Дзержинска обезврежен беспилотник ВСУ
09 февраля 2024, 11:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью беспилотник ВСУ попытался атаковать город Дзержинск в Новгородской области. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.
«Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник», - написал Носков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что при вражеской атаке никто не пострадал, также нет разрушений на земле.

По информации Минобороны России, минувшей ночью над территорией России было сбито 19 вражеских беспилотников. Таким образом, средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено два беспилотника над Курской областью, пять – над Брянской и четыре над Орловской областями. Еще два вражеских дрона уничтожили в Краснодарском крае и шесть – над акваторией Черного моря.

Также в ночь на 9 февраля в Тамбове был введен режим «Ковер» из-за украинских беспилотников.

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#минобороны
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Обстановка на фронте для ВСУ еще хуже, чем они сами признают - пишут СМИ
FT: обстановка для ВСУ на фронте гораздо хуже, чем они признают
09 февраля 2024, 11:29

Фото: iStock/Olena_Z

На Западе считают, что тупиковая ситуация для ВСУ на линии боевого соприкосновения гораздо хуже, чем они сами признают. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на дипломатов НАТО и Европы.
«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают. Задержка помощи со стороны конгресса (США) рискует создать "воздушный пузырь" или "разрыв в шланге" поставок Киеву», - приводит издание слова дипломата НАТО.

Также автор статьи отметил, что чиновники в США и в Европе предупреждают, что в ВСУ наблюдается критическая нехватка артиллерийских боеприпасов.

По словам европейского дипломата, именно дефицит военной помощи для Киева больше всего беспокоит Запад. А украинцам в это время становится сложно даже удерживать занимаемые позиции, не говоря уже о наступлении. Кроме того, чиновник отметил, что командиры ВСУ знали, что они пострадают и им сложно будет добиться хоть какого-то успеха.

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В Тамбове вводили режим «Ковер» из-за украинских беспилотников
Режим «Ковер» вводили в Тамбове минувшей ночью
09 февраля 2024, 09:46

Фото: iStock/sommersby

В ночь на 9 февраля в Тамбове был введен режим «Ковер» из-за украинских беспилотников. Об этом специально для «Радио 1» сообщили в экстренных службах.
«9 февраля в 00.35 по московскому времени органом ПВО был подан сигнал «Ковер» радиусом 50 км от города Тамбов на всех высотах», - рассказал источник.

При этом уточняется, что во время режима «Ковер» аэродромы не закрывали. Уже в 00.56 сигнал был снят.

По информации Минобороны России, минувшей ночью над территорией России было сбито 19 вражеских беспилотников. Таким образом, средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено два беспилотника над Курской областью, пять – над Брянской и четыре над Орловской областями. Еще два вражеских дрона уничтожили в Краснодарском крае и шесть – над акваторией Черного моря.

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«Презрение и омерзение»: Медведев прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ
Медведев: при взгляде на биографию главкома ВСУ Сырского чувствуешь омерзение
09 февраля 2024, 08:54

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что биография нового главкома ВСУ Александра Сырского вызывает чувство омерзения: он был русским офицером, а стал предателем.
«Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения. Омерзение к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что также испытывает чувство ненависти к тем, кто повлиял на развал Советского Союза, после чего исчезла огромная страна, а также миллионы людей были обречены на страдания и смерть.

Медведев также отметил, что презрения достойны те страны, которые маниакально стравливают народы России и Украины, то есть единый русский народ, к новой гражданской войне.

8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского. Таким образом, ​Валерий Залужный был отправлен в отставку.

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#всу
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Минувшей ночью ПВО сбили 19 украинских беспилотников над территорией России
В Минобороны сообщили об уничтожении 19 беспилотников над территорией России
09 февраля 2024, 08:33

Фото: iStock/rancho_runner

Минувшей ночью над территорией России было сбито и перехвачено 19 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено два беспилотника над Курской областью, пять – над Брянской и четыре над Орловской областями. Еще два вражеских дрона уничтожили в Краснодарском крае и шесть – над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что 9 февраля беспилотный летательный аппарат атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Инцидент произошел около 2:00 в пятницу, 9 февраля, дрон упал на территории предприятия. После этого произошел взрыв и начался пожар, но, по предварительным данным, пострадавших нет. Уже к 3 часам ночи открытое горение было ликвидировано службами завода.

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«Нелепо и печально»: Путин о срыве переговоров в Стамбуле
Путин назвал отказ Украины от переговоров в Стамбуле нелепым и печальным
09 февраля 2024, 07:43

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин назвал решение Украины отказаться от переговоров с Россией весной 2022 года в Стамбуле, принятое под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона, нелепым и печальным. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Президент России рассказал, что во время переговоров в Стамбуле конфликтующим сторонам получилось договориться по некоторым вопросам, включая и то, что на Украине не будет культивироваться неонацизм. Он также напомнил словах лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, который заявлял, что Украина была готова подписать мирное соглашение, однако Джонсон, занимающий в то время пост премьера Британии, убедил украинскую делегацию этого не делать и лучше продолжать воевать с Россией.

«Тот факт, что они подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным. Потому что, как сказал господин Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад, но британцы нас уговорили, и мы отказались. Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — сказал Путин.

При этом он отметил, что и сам не понимает, почему Джонсон тогда посоветовал Украине отказаться от переговоров.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина. Оно уже опубликовано на сайте Кремля.

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«Мясник и груз 200»: стало известно, как Сырского называют в ВСУ
Politico: нового главкома ВСУ Сырского называют «мясник» и «генерал 200»
09 февраля 2024, 07:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные называют нового главкома ВСУ Александра Сырского «мясник» и «генерал 200» из-за огромных потерь, к которым привели его приказы. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники.
Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского. Таким образом, отставка Валерия Залужного все-таки состоялась.

«Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: "мясник"», - говорится в статье.

При этом второй источник издания, капитан ВСУ, подтвердил данную информацию и добавил, что у Сырского есть и другое прозвище. Его называют «генерал 200» в честь «груза 200», так обозначают погибших военных. Он также считает назначение Сырского на пост главкома Сырского очень плохим решением.

Таким образом, издание отмечает, что среди рядовых военных ВСУ новый главком не имеет популярности. Он считается командующим, который спокойно отправляет на смерть солдат и также известен тем, что повел украинские войска в «мясорубку» в Артемовске.
При этом, что дальше будет делать Залужный, пока не известно, заключает автор статьи.

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#президент
#страны
#владимир зеленский
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#солдат
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Путин: Нам не о чем разговаривать с Байденом
Путин рассказал почему нет переговоров с Байденом
09 февраля 2024, 02:45

Kremlin.ru

Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным не смог пройти мимо темы их взаимоотношений с президентом США Джоном Байденом.
Владимир Путин уточнил, что причиной отсутствия дипломатической активности между двумя странами на международном уровне является однозначно позиция США по Украине.

"Чего мне ему звонить? О чем говорить или о чем упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чем говорить-то?"

Тема Специальной Военной Операции стала ключевой, в обсуждении между Карлсоном и Путиным.
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#оружие
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#операции
#интервью
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Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ
Зеленский заявил, что ждет от главкома ВСУ Сырского нового подхода к мобилизации
08 февраля 2024, 21:22

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского нового подхода к мобилизации и ротации военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.

Вечером 8 февраля глава киевского режима сообщил о встрече с бывшим главкомом украинской армией Валерием Залужным. Он выразил ему благодарность «за два года защиты» страны и обсудил необходимое обновление ВСУ. Позже министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил сведения об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Александра Сырского.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре причины смены главкома ВСУ с Залужного на Сырского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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