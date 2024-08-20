«Речь о миллионах украинцев»: Зеленский сознался в неприятной правде

Президент Украины Владимир Зеленский признал рекордный отток населения из страны и анонсировал создание нового министерства, которое займется вопросами граждан, выехавших за границу. В своем выступлении перед сотрудниками Министерства иностранных дел Украины Зеленский подчеркнул, что страна столкнулась с беспрецедентным числом граждан, покинувших Украину.
«Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей... речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев», — заявил президент, отметив, что уехавшие граждане оказываются под влиянием «российской пропаганды» и утрачивают культурную связь с родиной.Для противодействия влиянию России на украинцев за границей и сохранения их связей с Украиной будет создано новое министерство, которое возьмет на себя часть функций МИДа. По словам Зеленского, это ведомство будет отвечать за поддержку отношений между Украиной и ее гражданами, а также за защиту национальных интересов за рубежом.
Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что ежедневно около двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. По прогнозам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, к 2033 году население страны может сократиться до 35 миллионов человек, и вернуть удастся лишь половину уехавших.
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