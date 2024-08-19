Отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия достигла предела своих возможностей из-за значительного истощения ресурсов. В эфире YouTube-канала Deep Dive он подчеркнул, что Украина больше не имеет достаточных людских и материальных резервов для продолжения боевых действий на том же уровне.
«Украина сейчас почти на пределе своих возможностей, у них просто нет больше войск», — отметил Дэвис.
Бывший военный добавил, что ВСУ также сталкиваются с острой нехваткой средств противовоздушной обороны и бронетехники. Он указал на тот факт, что у Украины нет промышленного потенциала, чтобы восполнить все понесенные потери.
По мнению Дэвиса, в отличие от России, обладающей значительными ресурсами, Украина не имеет возможности продолжать затяжную войну с такими же темпами. Это, по его словам, ставит страну в крайне уязвимое положение.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки украинская армия потеряла до 1935 человек, а российские силы ПВО уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS и 49 беспилотных летательных аппаратов.
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Бывший военный добавил, что ВСУ также сталкиваются с острой нехваткой средств противовоздушной обороны и бронетехники. Он указал на тот факт, что у Украины нет промышленного потенциала, чтобы восполнить все понесенные потери.
По мнению Дэвиса, в отличие от России, обладающей значительными ресурсами, Украина не имеет возможности продолжать затяжную войну с такими же темпами. Это, по его словам, ставит страну в крайне уязвимое положение.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки украинская армия потеряла до 1935 человек, а российские силы ПВО уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS и 49 беспилотных летательных аппаратов.
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Елена Перлова